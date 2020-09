Koronavírusos lett a Bencés Gimnázium egyik tanulója Pannonhalmán

Jelenleg az egész végzős évfolyam elkülönítve várja a hétfői és szerdai csoportos tesztelést.

Igazoltan koronavírusos lett egy végzős diák a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban – írja a Magyar Kurír az iskola közleménye alapján.

Az egész évfolyam és a diákokkal szoros kontaktusba került prefektusok (kollégiumi nevelőtanárok) a kollégium elkülönített tetőri szobáiban várakozik a tesztre.

Maga az iskola, és annak épülete teljesen elszigetelve működik, ezért teljesen ideális a diákok számára ezekben az időszakokban. A biztonságot tovább fokozza az, hogy külön bejárási protokollt vezettek be az intézmény területén a járvány időszakára.

A közleményből még az is kiderült, hogy az apátság és a gimnázium továbbra is várja külföldi tanulóit, azonban csak két negatív teszttel léphetnek be a területre.