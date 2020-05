Koronavírus – Új menetrend vidéken – 79 fertőzött a megyében

Meghalt 11 idős beteg, és 37-tel, 3035-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

Meghalt 11 idős beteg, és 37-tel, 3035-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu hétfő reggel. A kormányzati portálon azt írták: hétfőtől részletesebb adatokat közölnek a honlapon: külön is feltüntetik az aktív fertőzöttek számát, ez azokat jelenti, akik még koronavírussal fertőzöttek és még nem gyógyultak ki abból, kórházban vagy otthonukban vannak. Emellett az aktív fertőzöttek, a gyógyultak és az elhunytak statisztikájánál külön bontva láthatóak Budapest és Pest megye, illetve a vidék adatai. A legfrissebb adatokról azt írták, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 351-re emelkedett. 630-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 63 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 51 százaléka budapesti vagy Pest megyei – tették hozzá. Jelenleg 1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 459-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 83 958. Kiemelték: hétfőtől megkezdődik a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet és továbbra is elkerüljék a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont hétfőtől új szabályok lépnek életbe. Az egész országban továbbra is fontos az ajánlások és a szabályok betartása, például az 1,5 méteres védőtávolság tartása és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön. Az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogassák.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1484 ember) és Pest megyében (401) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (304), Zala megye (139), Komárom-Esztergom megye (137), és Csongrád megye (101). Vas megyében van a legkevesebb (14) fertőzött Magyarországon.

Megyei adatok – Nincs újabb igazolt fertőzött Győr-Moson-Sopronban



A kijárási korlátozásról szóló Kormányrendeletben szereplő korlátozó intézkedések megszegése miatt március 28. és 2020. május 3-a közötti időszakban, megyénkben a rendőrök összesen 292 alkalommal éltek a figyelmeztetés lehetőségével, 63 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és 222 szabálysértési feljelentést tettek.

Új menetrend vidéken

Hétfőtől vidéken szigorú menetrend szerint megkezdik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítését, Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt még érvényben maradnak a korlátozások.

A Magyar Közlönyben megjelent intézkedések szerint Pest megye és a főváros kivételével hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás. A szociális érintkezést azonban a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt, sálat viselni. Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják.

Kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek, látogathatók lesznek a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket.

Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, továbbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad. A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, fokozatosan oldják fel.

A fővárosban és Pest megyében élők azonban továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően közösségi oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lép a koronavírus elleni védekezés, a rendelkezések csütörtök éjjel jelentek meg a Magyar Közlönyben.