Koronavírus – Tanárokat tesztelnek: Győr-Moson-Sopronban közel félszáz tesztelő-csapat indult útnak

Eligazítással kezdődött hétfőn a nap a pedagógusok tesztelésében segédkező sofőröknek és a kormányhivatal munkatársainak reggel 7 órakor.

A minták levételét, a tesztek kiértékelését végző egyetemistáknak külön felkészítést tartott az Országos Mentőszolgálat

Negyvenhét csapattal kezdte meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a pedagógusok, az óvodai és bölcsődei dolgozók, valamint egyes szociá­lis intézmények munkatársainak tesztelését tegnap reggel. A megyében közel 7000 tanár és 2500 óvodai, bölcsődei dolgozó jogosult a tesztekre.

Az intézmények közül a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, AMI és Kollégium volt az egyik első.

– A kollégák részéről már korábban is nagy volt az igény a tesztelésre, így úgy vélem, mindenki pozitív fejleményként üdvözölte a döntést, persze most azért mindenki izgul, de ez ilyenkor természetes – mondta el Kolarovszki Zoltán, az intézmény igazgatója, aki szintén alávetette magát a tesztnek. – Összesen 89 kolléga nevét adtuk le előzetesen, ebbe nemcsak a tanárok, hanem a hozzánk tartozó óvoda dolgozói is beletartoznak. Szerintem a tantestület kétharmada biztos, hogy részt vesz, de mivel a tesztelés önkéntes, kötelezni senkit nem lehet rá. A vizsgálatokat az iskola épületében végezzük, így a szakembereknek nem kell egyik épületből a másikba átvinni a felszerelést.

Az igazgató azt is hozzátette, hogy a beosztásnál igyekeztek figyelembe venni a tanárok órarendjét, például ha valakinek lyukasórája van, az otthonról dolgozó középiskolai tanároknak pedig délután érkeznek teszteltetni.

A kormányhivatal adatai szerint összesen 94 egyetemista és 47 adminisztrátor vesz részt a megyei tesztelésben. Megkérdeztük Nagy Bencét, az egyik önkéntes orvostanhallgatót.

– Debrecenben járok általános orvosi képzésre, és ez az első napom tesztelőként. Ezt megelőzően online és személyes képzésen is részt vettem. A mintavétel és a tesztelés nem túl bonyolult, de azért jó, ha az embernek van minimális anatómiai ismerete.

Nagy Bence azt is elmondta nekünk, hogy maga a mintavétel nem fájdalmas, inkább kellemetlen érzés és mindössze 5–6 másodpercig tart. Az eredményeket pedig 15 perccel később meg is tudják a résztvevők.

– Összesen két hétig segítek önkéntesként a tesztelésben, utána viszont kezdődik a vizsgaidőszak.

Arra a kérdésünkre, hogy mit gondol, mennyire megterhelő munka tesztelőnek lenni, Nagy Bence azt felelte, vannak egészségügyisek, akik március óta ezt csinálják, ehhez képest ez a két hét szinte semmi.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban már kora délután befejeződött a tesztelés, szerencsére mindenki negatív lett.