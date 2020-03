Koronavírus – Óvintézkedések a Karolina Kórházban, mise szenteltvíz nélkül – frissülő megyei infók

Egyházmegyénk is igazodik a világi hatóság és a püspöki konferencia rendelkezéséhez. Mosonmagyaróváron számos óvintézkedést hoztak a koronavírus megelőzésére. Cikkünk folyamatosan frissül.

10.25 – Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs

Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten. A javaslatot a miniszter azzal indokolta a közmédiának nyilatkozva, hogy szintet kell lépni a védekezésben.

10.20 – Újabb magyar nőnél diagnosztizálták a fertőzést

Tizenháromra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma, a Debrecenben élő brit férfi egy kontakjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.

9.40 – Elmarad az ünnepség Sarródon

9.25 – A megyei kormányhivatal közleménye az ünnepségekről:

Kérjük, hogy a szervezők tekintsenek el az ünnepi rendezvények megszervezésétől, különösen akkor, ha azok zárt helyre tervezettek. Az óvodák, iskolák se szervezzenek március tizenötödikei eseményeket. Közzétette: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – 2020. március 11., szerda

9.22 – Elmarad az irodalmi est Fertőszentmiklóson:

9.15 – Megelőző intézkedések a Karolina Kórházban

Hétfő óta a Karolina Kórház területén – az ország többi kórházához hasonlóan – látogatási tilalmat rendeltek el. Emellett számos óvintézkedést hoztak a koronavírus megelőzésére.

– A koronavírustól nem félni kell, hanem elővigyázatosnak lenni. Éppen ezért új eljárásrendet alakítunk ki, mely március 11-től érvényes. Eszerint a vérvételre az eddigi két óra helyett négy órában, reggel 6-tól 10 óráig várjuk a betegeket. Szintén változás, hogy betegcsoportokra osztva fogadjuk őket. Ezzel azt szeretnénk elkerülni, hogy nagyobb tömeg alakuljon ki – hangsúlyozta Újszászi Zsoltné, az Összevont Transzfuziológiai és Laboratóriumi Osztály megbízott osztályvezetője.

A szakember azt javasolja, hogy csak az menjen vérvételre, akinek sürgős vagy mindenképp fontos. Az éves szűrővizsgálatokat halasszuk máskorra. Erre felhívják a háziorvosok figyelmét is, hogy csak a szükséges laborvizsgálatokat írják ki pácienseiknek.

Szintén fontos tudnivaló, hogy a leletkiadás módja is megváltozik. Személyesen, papíralapon nem lehet átvenni, de aki ezt mégis szeretné, felbélyegzett borítékot adhat le vérvételkor. Egyébként internetes felületen a háziorvos hozzájut a lelethez, és ügyfélkapunkon keresztül mi is megtekinthetjük azt.

A fenti intézkedés érinti a mosoni labort is, ahol eddig reggel 6–8 óra között lehetett vért vetetni, mostantól 5–7 óra között. Ott sem lesz leletkiadás határozatlan ideig.

9.00 – Szenteltvíz és kézfogás nélkül a vírus ellen

A Győri Egyházmegye március 6-án tette közzé honlapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében hozott rendelkezéseket, amelyek többek között a szenteltvíztartókra, a kézfogásra és az áldoztatásra vonatkoznak.

– Az egyházi gyakorlattal, a vallásos emberek alapvető gyakorlatával látszólag ellenkező, ugyanakkor észszerű döntéseket figyelembe véve egyházmegyénk is igazodik a világi hatóság és a püspöki konferencia rendelkezéseihez – említette Kálmán Imre, a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatója.

– Az aktuális rendelkezések közül az egyik legfontosabb a szenteltvíz használatára vonatkozik. Ezzel kapcsolatban már intézkedtünk, hogy templomainkban ürítsék ki a szenteltvíztartókat és kértük, hogy a tilalom idejére mellőzzék azok használatát. A másik fontos megelőző rendelkezés a kézfogás elhagyása. A szentmisében a kiengesztelődés jelét hagyományosan kézfogással fejezzük ki, ezt most főhajtással jelezzük. Így a liturgia szövegétől sem kell eltérnünk, hiszen a „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” felszólításra válaszolunk. A harmadik rendelkezés a házi betegellátásra vonatkozik, amit az atyák havonta első péntekenként végeznek az otthonokban, szociális intézményekben és a kórházakban. Kértük az ebben részt vevő paptestvéreket, hogy az országos tiszti főorvos által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be, valamint a látogatás előtt és után is fertőtlenítsék a kezüket.

Ezenkívül a püspöki kar elrendelte, hogy a papok a nyelvre áldoztatás helyett a kézbe áldoztatást tegyék általánossá, a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék a kezüket folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel. A gyóntatóhelyiségeket rendszeresen szellőztessék és a gyóntatórácsra fóliát rögzítsenek. Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez a nagy létszámú egyházi rendezvényekre is vonatkozik.

