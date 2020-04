Koronavírus – Otthon is be kell tartani a higiéniai szabályokat – mondta Csordás Adrienn ápolási igazgató

A koronavírusos betegek többsége szerencsére nem igényel kórházi ápolást. Mire figyeljünk, hogyan cselekedjünk, ha otthon látjuk el fertőző családtagunkat? – kérdeztük a Petz-kórház ápolási igazgatójától.

Nem minden koronavírussal fertőzött beteg kerül be a kórházba. A kiadott tájékoztatók felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív esetek zömében enyhe tünetekkel járnak, nem igényelnek kórházi kezelést. Azt a beteget, aki fizikailag jó állapotban van, nincs egyéb kísérő betegsége, felesleges egy kórházi szobába befektetni. Jól lehet gyógyulni otthon is, természetesen akkor, ha nem veszélyeztetik a családtagjaikat. Amennyiben nem tudják az otthoni elkülönítést megoldani, akkor mindenképpen megoldást kell találni a beteg elhelyezésére.

Ajánlás az interneten

Vannak tehát olyan emberek, akik pozitívak és otthoni karanténban vannak. Az ő ápolásukban segít a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház honlapján olvasható ajánlás, amelyet Csordás Adrienn ápolási igazgató és munkatársai állítottak össze. A tanácsok arról szólnak, hogyan kell egy fertőző beteget otthon ápolni. Ezek segítenek most is, de akkor is, amikor egyéb fertőző beteget kell ellátni. Tehát egy influenzás személy otthoni ápolásánál alapból így kellene tenni, csak egy influenzától nem félünk ennyire, mint a mindenki számára ismeretlen koronavírustól.

– Melyek a legfontosabb szabályok, amelyeket be kell tartanunk a fertőző beteg otthoni ápolásakor? – kérdeztük Csordás Adriennt.

Különítsük el a beteget!

– A leglényegesebb, hogy ha fertőzésgyanú áll fenn vagy a fertőzés kimutatott, akkor el kell különíteni a beteg embert, de ha kevés tünete van, akkor is betegként kezeljük. Úgy is el lehet különíteni valakit a lakásban, ha egy fürdő és egy konyha van. Ebben az esetben a beteg a szobájában étkezzen, ne a családdal közösen. Most már szerencsére jó idő van, a szobában az ablakot nyitva tanácsos tartani. A fürdőszobát először használják az egészséges családtagok, aztán a beteg, utána pedig fertőtleníteni, szellőztetni kell. Fertőtlenítőszeres nedves kendővel át kell törölni a felületeket, a csapokat, a villanykapcsolókat, a kilincseket, fel kell mosni a padlót. Az természetes, hogy köhögni, tüsszenteni papír zsebkendőbe kell, amit azonnal a szemetesbe kell dobni.

– Mit tegyünk, ha lázas a beteg?

– A lázat csillapítani kell vagy gyógyszerrel, vagy hűtéssel. A test hűtését meleg, testhőmérsékletű zuhanyozással, fürdéssel kezdjük, azután kell lehűteni lassan a vizet, ami lassan lehűti a testet is. Előfordulhat, hogy a beteg láza gyógyszer szedése mellett is felmegy újra, akkor is lehet alkalmazni a hűtő fürdőt. Nagyon fontos a folyadékpótlás a lázas betegnél. Ha nem kíván inni, akkor is ajánlott 10–15 percenként pár kortyot elfogyasztania. A fertőző beteghez nem lehet ugyan állandóan bemenni, de 2–3 liter folyadékot biztosítani kell számára, hacsak nincs valami megszorítás, például vesebetegség miatt. A szobáján kívülről is lehet vele kommunikálni, biztatni az ivásra, ne menjünk be gyakran hozzá. Ha be kell menni a beteghez, viseljünk szájmaszkot és védőkesztyűt, ha nincs más otthon, akkor a takarításhoz használt vastagabb gumikesztyűt is lehet. A beteg mindig viseljen szájmaszkot.

Légzőtorna és mozgás

– Itt a jó idő, szabad-e kimennie a betegnek a saját kertjébe?

– A mozgás nagyon fontos. A légzőtornára kifejezett hangsúlyt kell fektetni a betegnek. Ehhez a honlapon található tanácsok végén ajánlunk egy videót, amit mindenképpen jó elvégezni. A betegeknek a dohányzást mellőzni kellene. Jó időben a beteg nyugodtan kimehet a saját kertjébe a levegőre, de ha lázas, akkor ne napozzon, mert az nem tesz jót. Árnyékban viszont nyugodtan kint tartózkodhat.