Koronavírus – Önkéntes teszt Jánossomorján a hivatalban – A városban képet kaptak a Covid-helyzetről

Az állami akció keretében nemrég a város oktatási, nevelési intézményeiben is elvégezték a kötelező koronavírus-teszteléseket. Ezzel párhuzamosan a helyi önkormányzat is önkéntes tesztre kérte a városháza alkalmazottait a folyamatos ügyfélfogadás biztosítása érdekében – tudtuk meg Lőrincz György polgármestertől.

A város iskoláiban és tagóvodáiban is végrehajtották az első, államilag kezdeményezett koronavírus-tesztelést. Ezzel párhuzamosan a városvezetés is önkéntes tesztre kérte a hivatal alkalmazottait. Mivel Jánossomorja kulturális intézményei zárva tartanak, az ottani dolgozókat most nem tesztelték.

Önkéntes teszt

– Összesen 27 embert vizsgáltak a városházán a városüzemeltetés rendszeresen bejáró munkatársaival együtt. Úgy, ahogy két kormányablakos kollégát is, akik bár nem az önkormányzat alkalmazottai, a városháza épületében dolgoznak. Köszönöm kollégáimnak, hogy átérezve a felelősséget, a város közösségének érdekében mindenki részt vett a tesztelésen. Két munkatárs eredménye lett pozitív, ők karanténba kerültek – mondta el lapunk megkeresésére Lőrincz György polgármester, aki negatív teszt után folytathatja a munkát.

Az elöljáró úgy fogalmazott: a járvány ezen szakaszában eljutottunk oda, ahhoz, hogy a munka felelősen folytatódhasson, képet kellett kapnunk a fertőzöttségi helyzetről, szinkronban az állami teszteléssel. Ezért kérték a városháza dolgozóit az önkéntes teszt elvégzésére. Ez mind a városházát felkereső ügyfelek, mind az itt dolgozók védelmében nagyon fontos.

Kevesebb a gyermek az intézményekben

A városháza jelenleg is üzemel, az ügyfelek csak előzetes telefonos bejelentkezéssel kérhetnek időpontot a személyes ügyfélfogadásra. A központi, állami tesztelésen részt vettek a város óvodai és bölcsődei intézményei is, amelyekben összesen 19 embert teszteltek le, közülük senki sem mutatott pozitivitást. A korábbi időszakban azonban több óvónő is átesett a vírusfertőzésen vagy jelenleg karanténban van. A somorjai tagóvoda már második hete rendkívüli szünetet tart, mert annyi óvodapedagógus hiányzott, hogy átcsoportosítással sem tudták biztosítani a nyitvatartást. Az ottani gyermekeket a központi óvoda fogadta, ahol egy csoport volt rendkívüli szüneten korábban, de az intézmény már teljes létszámmal működik.

– Mindegyik óvodánkban kevesebb a gyermek. A csoportlétszámok 15–20 között mozognak, ezek mindegyike húsz felett szokott lenni. A bölcsődékben is kevés a gyermek, náluk mind a tíz dolgozót letesztelték, az eredmények negatívak lettek. Ezért ők továbbra is teljes létszámban dolgoznak, és csoportot sem kellett bezárni – fogalmazott az elöljáró.

Négymillió védekezésre

A város önkormányzata március óta mintegy négymillió forintot költött járványügyi védekezésre. Ebbe több minden beletartozott: például a rászorulók segélyezése, tartós élelmiszer kiosztása. Emellett a város ingyenesen maszkokat is osztott a lakosságnak, és vitamincsomaggal segítette az időskorúakat. Ebbe az összegbe tartozott a városháza tesztelésének költsége is.