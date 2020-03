Koronavírus – 73 fertőzött – Műtétek elhalasztva a soproni kórházban – Tirol karanténban?

A soproni kórházban elhalasztják a tervezett egészségügyi ellátásokat. A fekvőbetegosztályokon csak az akut beavatkozások végezhetők el az életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében. A járóbetegeknek viszont elvégzik a varratszedést, a gipszlevételt és a kötéscserét.

8.00 – A koronavirus.gov.hu számlálója szerint már 73 fertőzött van Magyarországon. Részletek >>

Veszélyhelyzeti működésben a soproni Erzsébet-kórház

A Soproni Gyógyközpont vezetése lakossági tájékoztatót állított össze a kórház koronavírus megelőzésével kapcsolatos veszélyhelyzeti működésről.

Eszerint e hét elejétől a tervezett egészségügyi ellátásokat már elhalasztják. A fekvőbeteg-osztályokon csak a sürgős beavatkozások végezhetők el az életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében.

Járóbeteg-ellátás keretében a kórelőzmény alapján is kizárólag a sürgős, tartós egészségkárosodással vagy életveszéllyel fenyegető eseteket látják el. A folyamatban lévő, akut betegségben szenvedő járóbetegeket is kezelik, így például elvégzik a varratszedést, a gipszlevételt, a kötéscserét és az elkészült vizsgálatok összegzését. Amennyiben a beteg állapota és az elkészült leletek megnyugtató eredménye lehetővé teszi, telefonos konzultáció keretében, a páciens személyes megjelenése nélkül történik a kontroll.

Ugyanakkor a tervezhető, nem sürgős ellátásokat – például az időszakos kontrollvizsgálatokat, a gyógyszerszedési javaslatok meghosszabbítását – átmenetileg szünetelteti a Soproni Gyógyközpont.

A kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokat – a veszélyhelyzet megszűnéséig – felfüggesztik. A tüdőszűrés keretében az azonnali beavatkozást igénylő esetek mellett kizárólag olyan munkavállalók szűrését végzik, akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosi beutaló igazolja, hogy a vizsgálat elengedhetetlen a munkába állásukhoz.

A Soproni Gyógyközpont valamennyi osztályán teljes körű látogatási tilalom van érvényben, visszavonásig.

Tirol minden települését karantén alá helyezik  Ausztriában

Tirol tartományának minden települését karantén alá helyezik az új típusú koronavírus-járvány miatt – közölte Günther Platter tartományi vezető szerda este. Bejelentése értelmében a nyugat-ausztriai tartomány mind a 279 települését vesztegzár alá vonják, és csak azok hagyhatják el a helységeket, akiknek ez elengedhetetlen ahhoz, hogy munkába járjanak, egészségügyi ellátáshoz jussanak, gyógyszereket szerezzenek be, élelmiszert vásároljanak vagy elintézzék a banki ügyeiket. Azonban ezekben az esetekben is csupán a szomszédos településig szabad menni, tovább nem. A továbbiakban Tirolba csak azok utazhatnak be, akik ott élnek, vagy az egészségügyben vagy a kulcsfontosságú infrastruktúra működtetésében dolgoznak. Ausztriában Tirolban jelent meg először az új koronavírus, és jelenleg is ott található a legtöbb fertőzött.