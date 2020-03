Koronavírus – Minden, amit tudni kell Győr-Moson-Sopron megyében

A járvány miatt ünnepségek, különböző programok maradnak el a megyében, látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban. Összefoglaló az elmúlt napokról és fontos tudnivalók.

Elmaradó március 15-i ünnepségek

Folyamatosan frissülő cikkben számoltunk be arról, hogy a megyében több településen is elmaradnak a március 15-i ünnepségek. Lemondta a nyilvános városi rendezvényeket a győri és a soproni önkormányzat is. Győrben kizárólag a Díszközgyűlést tartják meg zárt ajtók mögött, ahol a polgármester átadja a díszpolgár, Pro Urbe és sajtódíjakat. Dr. Dézsi Csaba András arra kéri a győrieket, hogy a nagy létszámú rendezvényeket kerüljék el, kokárda kitűzésével róják le tiszteletüket nemzeti ünnepünkön. Sopron nem rendezi meg a március 15-i városi ünnepséget. Videón Farkas Ciprián polgármester bejelentése >>

A csornai és a kapuvári ünnepség is elmarad a hétvégén, Szilban és Rábapordányban, Bősárkányon, Győrsövényházán sem lesz megemlékezés. Ahogy Fertődön és Fertőszentmiklóson is elmarad az ünnepség, ugyanakkor a fertőszentmiklósi Petőfi-szobornál március 15-én, vasárnap délután 3 órakor megtartják a koszorúzást.

Mosonmagyaróváron megtartják a március 15-i szabadtéri ünnepséget, viszont nem lesznek hozzá kísérőprogramok és a koszorúzást is egyszerűsítik. A nyugdíjasegyetem, és az áprilisi makettkiállítás elmarad a városban.

Elmaradnak az egyetemi programok, ZH se lesz

Az egyetem 2020. április 30-ig tervezett rendezvényeinek mindegyike későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, vagy Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program, ide értve: klubkoncertek, Állásbörze, konferenciák, bográcsok stb. Részletek >>

Színházi előadásokat még tartanak

„Amíg a kormány nem függeszti fel a közösségi programokat a járvány elkerülése érdekében, addig az előadásokat megtartjuk” – olvasható a győri színház honlapján.

A városi ünnepséggel ellentétben nem maradnak el a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. március 15-e programjai. A Maros Művészegyüttes Szép Palkó című táncjátéka délelőtt 11 órakor tekinthető meg a Petőfi Színházban, a Huszáros családi nap pedig délután három órától látogatható egészen este hét óráig a Liszt Ferenc Kulturális Központban.

Országos látogatási tilalom

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ vasárnap.

tilalom március 8. napjától visszavonásig érvényes.

A megyében még nincs koronavírus-fertőzött

Újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, mindhárman iráni állampolgárok – közölte a kormányzati koronavirus.gov.hu kedd délelőtt. Ezzel 12-re emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzött emberek száma az országban. Karanténban továbbra is 67 ember van, a szakemberek 362 mintavételt végeztek. Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy a megyében koronavírussal fertőzött beteg lenne.

Ausztriában ez a helyzet

Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból az új koronavírus okozta fertőzés miatt – jelentette be kedden Sebastian Kurz osztrák kancellár.A kormányfő tudatta azt is, hogy legkésőbb jövő hétfőig be kell szüntetni az oktatást az ausztriai felsőoktatási intézményekben. Emellett Kurz arra biztatta az országban működő vállalkozásokat, hogy segítsék elő, hogy munkavállalóik távmunkában dolgozhassanak.

Szünetel az osztrák futballbajnokság is. Az intézkedés első lépésben az élvonalbeli rájátszás első fordulóját, valamint a másodosztály 20. és 21. fordulóját érinti. A mérkőzések pótlásának időpontjáról jövő héten döntenek.

Szünetelő repülőjáratok

A koronavírus miatt a Wizz Air és a Ryanair is szünetelteti olaszországi járatait, a Wizz Air az izraeli járatokat is felfüggesztette.

