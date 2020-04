Koronavírus – Megnyitott a kishatár Hegyeshalomnál pénteken + fotók – 74 fertőzött a megyében

2383-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 idős beteg.

7.35 – Megnyitott a kishatár Hegyeshalomnál – fotók

7.20 – 74-re nőtt a fertőzöttek száma Győr-Moson-Sopron megyében

2383-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 idős beteg- Részletek cikkünkben >>

Meghalt 11 idős krónikus beteg, és 99-cel, 2383-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 250-re emelkedett. 401-en gyógyultan távoztak a kórházból. Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval több a tényleges vírushordozó, aki fertőzhet. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat.

Különösen a budapestieket kérik, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött. Kitértek arra is: ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérik a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 942-en vannak hatósági házi karanténban.

A mintavételek száma 58 251. Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1221 ember) és Pest megyében (329) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (240), Győr-Moson-Sopron megye (74), Csongrád megye (60), és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (54). Békés megyében van a legkevesebb fertőzött (13) Magyarországon.

Korábban – Újranyílik a régi hegyeshalmi határátkelő – jelentette be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. „Naponta néhány tízezer honfitársunk jár át Ausztriába dolgozni, akiknek komoly bosszúságot és sokszor hosszú várakozást okoz az, hogy a lezárások miatt jelenleg csak kilenc átkelőt lehet használni az osztrák-magyar határon” – írta a miniszter.

„Nagy István képviselőtársam, minisztertársam már a korlátozások bevezetésekor jelezte, hogy a Mosonmagyaróvár környékén élő ingázók számára komoly probléma a hegyeshalmi autópálya-átkelő nagy forgalma, a gazdák pedig nem is tudnak átjárni a határ túloldalán lévő földjeiket megművelni, mert mezőgazdasági járműveikkel fel sem hajthatnak az autópályára” – fűzte hozzá. „A helyzet megoldása érdekében már több napja folyamatosan egyeztettünk Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter-kollégával és most végre megvan a megoldás: a régi 1-es úton található hegyeshalmi átkelőt péntek hajnalban visszaadjuk a forgalomnak úgy, hogy az ingázók és a gazdák reggel 5 és 10 óra között, valamint délután 17 és 20 óra között járhatnak át rajta” – közölte Szijjártó Péter.