80 új intenzív ágyat alakítanak ki a Petz-kórházban, lezárták a Károly-kilátót Sopronban, emelkedett a megyei betegek száma

Az elhunytak száma 85-re emelkedett.

9.25 – Lezárták a győrújbaráti-nyúli kilátót is



A lezárás szombat délelőttől keddig tart.

9.19 – Nyolcvan új intenzív ágyat helyeznek el a győri Petz-kórházban

8.27 – Lezárták a Károly-kilátót Sopronban

A húsvéti hosszú hétvégére tekintettel külön jogosítványt kaptak a polgármesterek, a településükön az érvényben lévő kijárási korlátozás mellett további, speciális intézkedéseket vezethetnek be hétfő éjfélig. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere csütörtök este összehívta az érintetteket, hogy áttekintsék a helyzetet. Mindenkitől azt kérik: a húsvét ideje alatt is fokozottan ügyeljenek a hatályban lévő veszélyhelyzeti rendszabályok betartására.

– Arra kérem a soproniakat, hogy fogadják el, ez a húsvét más, mint az eddigiek és a készülődés idején is tartsák be a kijárási korlátozást, maradjanak otthon és vigyázzanak egymásra. Legyenek elővigyázatosak azért is, hogy a következő húsvét már valamennyiünk számára felhőtlen legyen – mondta Farkas Ciprián és mindenkinek áldott ünnepeket kívánt.

Fontos tudni ebben a szép, tavaszias időben, hogy a Sopron környéki parkerdőkben a Taeg Zrt. korlátozásokat vezetett be és arra kérik a lakosságot, hogy ezeket a húsvéti hétvégén is tartsák be. A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárták a kilátókat, a Károly-kilátónál a Meseösvényt, kérik, hogy ne használják az Ojtozi fasornál az erdei tornapálya eszközeit és tilos látogatni a Brennbergi úti autóspihenőt is. Arra is figyelmeztetnek, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben.

8.14 – Koronavírus – Meghalt nyolc újabb beteg, 44 emelkedett a betegek száma Győr-Moson-Sopron megyében

Meghalt 8 beteg, és 120-szal nőtt, így 1310-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – írta a koronavirus.gov.hu szombat reggel. Azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Kiemelték: a Pesti úti idősotthonban eddig 198 igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak. Az elhunytak száma 85-re emelkedett, 115-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az oldal adatai szerint 17 490-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 31 961.

Kiemelték, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Felhívták a figyelmet arra is, ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (655 ember) és Pest megyében (199) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (82), Győr-Moson-Sopron (44), Csongrád (44) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (37). Heves megyében (8) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.