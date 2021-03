Koronavírus – Már most meghaladta a győri kórház kapacitását a betegek száma

A kórházigazgató szerint 360 koronavírusos beteg ellátását tudják vállalni, ám szerdán már 371 betegük volt.

Dr. Jávor László, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa a GyőrPlusz magazinnak adott interjút, melyben kiemelte: Győrben is éles a helyzet.

„Tizenhét Covid-osztály fogadja a koronavírusos betegeket, aki között vannak már a hetvenes, nyolcvanas években született emberek is. A harmadik hullámban megjelenő mutánsok háromszor-négyszer fertőzőbbek, mint az első két hullám kórokozói. Naponta háromszor értékeljük a helyzetet, s próbáljuk elhelyezni a rászorulókat”

– jellemezte a járvány által kialakult állapotokat dr. Jávor László

Az interjúban elmondta: a miniszterelnök a hét elején minden koronavírus-ellátásban résztvevő kórház vezetőjével beszélt, és azt kérdezte, hogy mennyi beteg ellátását tudják vállalni.

„Azt mondtam, hogy a győri kórházban maximum 360 beteg ellátását tudjuk vállalni a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrással. Ezzel szemben ma (a beszélgetés szerdán készült – a szerk.)

már 371 covidos fekvőbetegünk van, közülük hatvanan intenzív terápiára szorulnak”

– mondta el a lapnak dr. Jávor László.

Hozzátette: szinte az egész kórház a járványra rendezkedett be, természetesen a halaszthatatlan onkológiai, kardiológiai, sebészeti, neurológiai kezeléseket, a sürgősségi beavatkozásokat haladéktalanul elvégezik.

Az interjúból továbbá az is kiderült, hogy Sopronba is kell átirányítani fertőzötteket Győrből. Csornán most nyílt 46 ágyas COVID-osztály, Mosonmagyaróvár megtelt. Jávor szerint sokat segítene, ha például a kevésbé telített Zala megyei intézményekkel szorosabban együtt tudnának működni, akár betegeket átadni, akár szakembereket átvenni.

„Előbb-utóbb elkerülhetetlennek látom, hogy oda – vagy más alacsonyabb Covid-telítettségű környező megyékbe – tudjuk irányítani a betegeket azokból az intézményekből, amelyek már nem képesek több embert fogadni.”

Dr. Jávor László szerint jelenleg Győrben kilenc koronavírusos gyereket is ellátnak. Jelenleg hét Covid-osztályos és két intenzív osztályos beteget gyógyítanak. Egy 17 éves fiatalember is volt náluk korábban, őt speciális kezelésre Budapestre utalták.

Arra a kérdésre, hogy dolgozik-e elegendő szakember a kórházban, dr. Jávor László azt felelte: