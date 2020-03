Koronavírus – Már az ingázók sem adhatnak vért

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– Miután a kórházak halasztják a tervezett műtéteket és csak a sürgősségi beavatkozásokhoz igényelnek vérkészítményt, jelenleg elég a készlet. A vérfelhasználás Győr-Moson-Sopron megyében az ilyenkor szokásosnak a fele – mondta a Kisalföldnek dr. Vörös Katalin, a Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó Központjának igazgatója, hozzátéve: – Most arról kell gondoskodnunk, hogy április végén, illetve májusban, amikor a járvány várhatóan tetőzik, akkor is tudjuk biztosítani a szükséges mennyiséget.

Véradások: ami lesz és ami elmarad

Dr. Vörös Katalin és Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója hétfő délelőtt egyeztetett a véradások helyszíneiről és időpontjairól. Ennek megfelelően várták az önkénteseket tegnap Győr-Ménfőcsanakon, ahogy megtartják a kiszállásos véradást ma Hegyeshalomban, holnap Győrszentivánon, csütörtökön pedig Pannonhalmán. Elmarad viszont szombaton a Csikvándi Borfesztivál, az oda szervezett önkénteseket a győri Magyar utcai vérellátóba várják. Az utaztatásban Kozma Tibor polgármester ajánlott fel segítséget.

– A további márciusi véradásokat is szándékunkban áll megtartani – folytatta a főorvos, áprilisban azonban a szünet miatt kiesnek a helyszínek közül az oktatási intézmények. Köztük Győrben a Lukács-, a Jedlik-, a Kazinczy- és a Hild-középiskola, Mosonmagyaróváron a Kossuth-gimnázium és az egyetem. A hiányt úgy szeretnénk pótolni, hogy a regionális vérellátó központba hívjuk a véradókat, az iskolák igazgatói, a védőnők belső információs rendszerükön keresztül kérik meg a diákokat ugyanerre.

Mától újabb szigorítás

Dr. Vörös Katalin emlékeztetett: az Országos Vérellátó Szolgálat érvényben lévő szigorítása értelmében, aki egy hónapon belül külföldön járt, ne lépjen be olyan területre, ahol véradás történik. Amennyiben a terület elhagyását követően 30 napon belül nem jelentkeznek fertőzésre utaló panaszok, úgy ismét várják az önkéntest. Mától az ingázókra sem számíthatnak, rájuk is vonatkozik a korlátozás. Ugyanakkor felkészültek arra az esetre, ha olyan intézkedés lép életbe, amelynek értelmében esetleg nem lesz megközelíthető a központ. Felvették a kapcsolatot a Bajcsy-Zsilinszky úti Plazma Ponttal, így ha szükséges, oda is tudnak véradást szervezni.

Nem szűrnek koronavírusra

A főorvos hangsúlyozta: a véradókat nem szűrik koronavírusra. Egyrészt, mert a betegség vérkészítménnyel való átvitelének esélye 1 a 100 millióhoz, vagyis felesleges, másrészt szeretnék távol tartani azokat, akik fertőzöttek.

– Egészséges emberekre számítunk, akiknek a környezetében nincs senki, aki fertőzött lehet vagy megfordult külföldön a közelmúltban. Mindenki, aki segíteni szeretne akár véradással, akár véradásszervezéssel, keressen bennünket – mondta dr. Vörös Katalin.