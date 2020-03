Koronavírus – Már 261 fertőzött van Magyarországon – Adományszámla Csornán – A Spar módosított a nyitvatartásán

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

7.45 – Módosul a Spar nyitvatartása – Részletek itt >>



7.40 – Az európai áruforgalomban nő a vasút iránti igény, mert miután számos határon szigorították az ellenőrzést, a kamionok menetideje kiszámíthatatlanná vált, a tehervonatok viszont folyamatosan közlekedhetnek – mondta a Világgazdaságnak Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) elnöke.

7.35 – Jó célt szolgáló pénzadományok Csornán

Adományszámlát nyitott a csornai önkormányzat – tudtuk meg dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármestertől, aki elmondta: – A kialakult helyzetben minden felajánlás fontos, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy van is erre szándék a cégek és magánszemélyek részéről. Az elmúlt napokban több megkeresés érkezett a csornai önkormányzathoz, miszerint pénz-adományt is nyújtanának segítő szándékú csornaiak a vírus miatt szorult helyzetbe került helyiek támogatására, valamint a vírus elleni helyi védekezés kiadásaira – beszélt az előzményekről Csorna polgármestere, aki egyben megköszönte az önzetlen segítők felajánlásait. A 11737069-15728018-10140004-es számú bankszámlára a csornai önkormányzat át is utalt 5 millió forintot. Nemcsak pénz, egyéb felajánlások is érkeztek a városvezetéshez, melyeket Major András alpolgármester koordinál, aki az [email protected] e-mail-címen vagy a 96/590-112-es telefonszámon érhető el. Mindemellett az önkormányzat 50 éves korig várja az önkéntesek jelentkezését, akik segítenének a helyi időseknek mindennapi ügyeik elintézésében. Jelentkezni a www.csorna.hu oldalon vagy a [email protected] e-mail-címen lehet.

7.25 – Elérte a 471 518-at az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma csütörtök reggelre. 21 306-an vesztették életüket a Covid-19-ben és 114 858-an gyógyultak meg – tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem.

7.20 – Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 261-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az eddigi 21 főről 28–ra nőtt a gyógyultak száma is − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. További részletek cikkünkben >>