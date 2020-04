Koronavírus – Az osztrákokra figyelünk – 63 fertőzött a megyében – Az országban már 1763 és újabb 14 elhunyt ember

847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen.

8.00 – Tovább nőtt a regisztrált fertőzöttek száma a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 158 250-et péntek reggelre, miközben világszerte 144 243-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 543 732-en épületek fel belőle – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből. Csütörtök reggel 2 064 115 volt a fertőzöttek száma, 137 020 a halálos áldozatoké és 512 092 a gyógyultaké. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

7.55 – Orbán Viktor: figyeljük az osztrák lépéseket, ami működik, azt átvesszük

7.35 – Megyei adatok

Továbbra is Budapesten (883 ember) és Pest megyében (259) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (128), Győr-Moson-Sopron megye (63), Csongrád megye (54), Borsod-Abaúj-Zemplén (52) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (43). Békés megyében (12) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

7.25 – 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 krónikus beteg

Korábban – ENSZ: gyermekjogi válságot okoz a járvány

A gyerekeket nagyrészt elkerülik az új típusú koronavírus-járvány legsúlyosabb egészségügyi tünetei, de a válság gazdasági és társadalmi hatásai katasztrofális következményekkel lehetnek rájuk – figyelmeztet egy csütörtökön bemutatott jelentésben az ENSZ. A világszervezet szerint ez minden országban minden gyereket érint, és a járvány széleskörű gyermekjogi válságot okoz. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a legsúlyosabban azok a gyerekek érintettek, akik nyomornegyedekben, menekülttáborokban, konfliktuszónákban, intézetben vagy valamilyen fegyintézetben laknak vagy fogyatékossággal élnek. A jelentés bemutatásakor közzétett videoüzenetében António Guterres ENSZ-főtitkár nyomatékosította, hogy a világjárvány veszélybe sodorja a gyerekeket, ezért minden családot és politikai vezetőt felszólított, hogy „óvják meg a gyermekeinket”, mert a járvány teljesen felforgatja az életüket. Guterres rámutatott, hogy szinte sehol sem tudnak a gyerekek iskolába járni, az otthonokban sok helyen egyre nagyobb a feszültség a bezártság miatt, a csökkenő családi bevélek pedig sokszor az egészségügyi és étkezési költségek megkurtításához vezetnek, amit a gyerekek sínylenek meg a leginkább.

A főtitkár arra figyelmeztetett, hogy a globális recesszió miatt gyerekek százezrei halhatnak meg az idén. A jelentés szerint a világjárvány miatt egyetlen év alatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén. A jelentés kiemeli, hogy 188 országban tartanak zárva az iskolák, ami másfélmilliárd gyereket érint világszerte. Közülük 369 millióan vannak azok, akiknek csak az iskolában kaptak naponta rendszeresen enni. Guterres arra is kitért, hogy sok ország digitális oktatásra állt át, de ezen a téren is súlyos hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik olyan helyen élnek, ahol egyáltalán nem elérhető az internet, vagy csak csillagászati áron férhetnének internetszolgáltatáshoz. Külön kitért az ENSZ főtitkára arra, hogy a gyerekek egyszerre szemtanúi és áldozatai a családon belüli erőszaknak, és úgy ítélte meg, hogy az iskolák bezárásával ebből a szempontból is megszűnt az egyik legfontosabb korai előrejelző mechanizmus