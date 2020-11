Koronavírus – Lassan megtelik a Petz-kórház Győrben

Súlyos kórházi helyzetről számolt be közösségi oldalán az aneszteziológiai ügyelete után dr. Csipszer Bernadett. A doktornő mindenkit arra kér, hogy vegye komolyan a koronavírussal szembeni védekezést.

Dr. Csipszer Bernadett azt írta: „A győri kórház közel telt házas Covid-pozitív betegekkel, lassan minden korábbi osztály helyén koronavírusos betegek fekszenek. A kórházban jelenleg 3 intenzív osztályon (eddig 1 db központi intenzív osztály volt) küzdenek szó szerint a kollégáim a betegekért… 2 intenzív osztály Covid-intenzív, 1 nem fertőzött betegeket ellátó intenzív osztály.

A betegek csak jönnek és jönnek, egyre fiatalabbak az intenzívre kerülő pozitív betegek… Nem 80+, hanem 50+, 40+ vagy fiatalabbak.” „Az intenzíven dolgozó kollégák elmondása alapján aki lélegeztetőgépre kerül, annak sajnos kis esélye van a túlélésre. Aki intenzíves szakorvos, szakdolgozó, hozzá van szokva a küzdelemhez, halálhoz, de nem ehhez, ami most zajlik. (…) És közben az egyéb betegek ellátása (balesetek, szívinfarktus, agyvérzés, mérgezés, szülések stb.) ugyanúgy szükséges és nincs belőlük kevesebb, mint máskor.”

A kórházi dolgozók mindennapi küzdelmének tanújaként arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a járványhelyzetet, a védekezési rendelkezéseket!

„Nem, nem most kell régen látott családtaggal, baráttal összejövetelt, bulit tartani! Nem, nem most kell wellnesshétvégére menni! Nem, nem most kell shoppingnapot tartani…”

Dr. Csipszer Bernadett megerősíti, hogy az egészségügyi dolgozók minden tőlük telhetőt megtesznek: „Mi is emberek vagyunk, anyák, apák, nagyszülők, nők és férfiak családdal, gyerekekkel, betegségekkel, félelmekkel, bizonytalansággal tele, DE mindennap, mikor szolgálat van, akkor megyünk és megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet. Sokan közülünk, akik Covid-betegekkel dolgoznak akár kórházban, akár a mentőszolgálatnál, minden alkalommal a saját egészségüket, akár életüket teszik kockára másokért!”