Koronavírus, járvány – Nem járható Hegyeshalomnál a kishatár – Pannonhalmán lemondják a Giro kísérőprogramját, a Welhello koncertet

8.50 – Betonelemek, terelőtáblák fordítják vissza ma reggeltől a forgalmat Jánossomorja – Andau és Albertkázmér – Féltorony határátkelőhelyeken – olvasható a Hegyeshalmi Határátlépés- Móvár És Környéke Ingázók Facebook-csoportban.

Teljesen lezárták a határátkelőhelyeket, a környéken csak Hegyeshalom nagyhatár-átkelő, Sopron nagyhatár-átkelő és egyes rendőrségi információk szerint Fertőd-Pamhagen átkelő is nyitva áll.

„Több forrásból is úgy tudjuk, ez elképzelhető, hogy ideiglenes lesz, a nap folyamán bezár” – jelezték a csoportban.

A hivatalos magyar rendőrségi tájékoztatásban ez, az amúgy nemzetközi forgalomra tervezett átkelő nyitva tartása még nem szerepelt. (A láthatóan gyors intézkedések egyik jellemzője, hogy míg Sopron és Rábafüzes között négy átkelő is nyitva áll a magyar és osztrák állampolgárok számára, addig a Sopron és Hegyeshalom közötti, kilométer tekintetében szintén jelentős szakaszon erre egyet sem hagytak nyitva erre a célra.)

Kora reggel Hegyeshalomban nem – és Pamhagenben sem – volt nagy a várakozás a személyforgalomnál, de a nap folyamán mindkét irányból komoly várakozásokra kell számítani. A rendőri jelenlét és az osztrák határzárás a zöld határon, a földutakon, kisebb határátkelőn is erős – teszik hozzá.

8.15 – Kapuváron bizonytalan ideig nem lesz heti piac

A Kapukom kft. értesíti a vásárlókat és a piaci árusokat, hogy a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendkívüli intézkedéseivel összhangban Kapuváron a szombati és csütörtöki piacokat bizonytalan ideig nem tartják meg, a piaci árusítás és vásárlás a szünetel.

8.00 Pannonhalmán lemondják a Giro’d Italia kísérőprogramját, a Welhello koncertet

Időpont: május 10.

A Giro’d Italia versenyről nincs információnk, azonban az általunk szervezett kísérőrendezvény, melynek élő koncertjét a Welhello zenekar adta volna, tömegrendezvénynek számít, így lemondásra kerül.



7.35 – Olvasónk beszámolója szerint, péntek reggel 4.45-kor a pomogyi határon engedték a forgalmat. Egy másik olvasónk ezt írta: Fertőd-Pamhagen határ

5.30 kor jöttem át. Két rendőr „Jó reggelt és jó munkát” kíván!

Korábban – Az útinform pénteki tájékoztatása szerint rendkívüli korlátozást vezettek be a nyugati határszélen. Éjféltől visszaállították a határellenőrzést a magyar-szlovén, valamint a magyar-osztrák határon. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében több kisebb határállomást is lezártak, többek között . Ausztria felől jelenleg Hegyeshalomnál az M1-es autópályán, Kőszegnél, Bucsunál, Szentpéterfánál, Rábafüzesnél, Fertődnél, Sopronnál illetve Kópházánál, Szlovénia felől Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál lehet belépni. A határállomásokon a korábban meglévő súlykorlátozások továbbra is érvényese. Hegyeshalomnál az 1-es főúti kis határ sem járható. Az átlépésnél az ellenőrzések miatt torlódás várható.

A látogatók a tilalmat szigorúan tartsák be!

Akik az említett tünetekkel a sürgősségi ellátásra érkeznek, a kórház kéri, amennyiben lehetőségük van, használjanak szájmaszkot a sürgősségi beteg-

ellátó osztályon. A járóbeteg-ellátásra, szakrendelésekre érkező betegek mellett csak különösen indokolt esetben tartózkodjon kísérő a várakozás ideje alatt, egyébként az intézmény területén kívül várjanak. A nem sürgős, halasztható vizsgálatokon, konzultációkon csak alapos megfontolás, mérlegelés után vegyenek részt az ellátásra érkezők. A lejáró személyi okmányokat (például jogosítvány) nem szükséges megújítani a veszélyhelyzet ideje alatt, így amennyiben ebből az okból, szakorvosi javaslat céljából keresnék fel az intézményt, halasszák el a látogatást.

A gyógyszerek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal), elektronikus recept formájában is felírathatók, tajkártya, illetve személyi igazolvány felmutatása ellenében kiválthatók, nincs szükség a papíralapú vényekre. A Petz-kórházban végzett diagnosztikai eljárások (laboratóriumi vizsgálat, RTG, UH, CT, izotóp, oszteoporózis) leletei az EESZT-be felkerülnek, onnan letölthetők, ezért nincs szükség a papíralapú lelet átvételére az intézményben. Ezt a leletkiadást a kórház szünetelteti.

Március 16-tól az intézményben szünetel a tüdőszűrés, kizárólag olyan munkavállalók vizsgálatát végzik el, akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosa beutalón igazolja, hogy a vizsgálat a munkába álláshoz szükséges. Éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz jelenleg nem tudnak tüdőszűrést biztosítani.

A vérkészletek biztonsága érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat csak sürgős céllal tud vért és vérkészítményt biztosítani, emiatt várható a tervezett és halasztható műtéti beavatkozások átütemezése. Ilyen esetben a beteget a kezelőorvos tájékoztatni fogja.