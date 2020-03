Koronavírus, járvány – Nem járható Hegyeshalomnál a kishatár – Pannonhalmán lemondják a Giro kísérőprogramját, a Welhello koncertet

Kapuváron nem lesz piac.

8.20 – Generációk Háza, Győr



8.15 – Kapuváron bizonytalan ideig nem lesz heti piac

A Kapukom kft. értesíti a vásárlókat és a piaci árusokat, hogy a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendkívüli intézkedéseivel összhangban Kapuváron a szombati és csütörtöki piacokat bizonytalan ideig nem tartják meg, a piaci árusítás és vásárlás a szünetel.

8.00 Pannonhalmán lemondják a Giro’d Italia kísérőprogramját, a Welhello koncertet

MÁJUS 10. GIRO’D ITALIA ÉS WELHELLO KONCERT

Időpont: május 10.

A Giro’d Italia versenyről nincs információnk, azonban az általunk szervezett kísérőrendezvény, melynek élő koncertjét a Welhello zenekar adta volna, tömegrendezvénynek számít, így lemondásra kerül.



7.35 – Olvasónk beszámolója szerint, péntek reggel 4.45-kor a pomogyi határon engedték a forgalmat. Egy másik olvasónk ezt írta: Fertőd-Pamhagen határ

5.30 kor jöttem át. Két rendőr „Jó reggelt és jó munkát” kíván!

Mai koncert ajánló – Aurora >>

Korábban – Az útinform pénteki tájékoztatása szerint rendkívüli korlátozást vezettek be a nyugati határszélen. Éjféltől visszaállították a határellenőrzést a magyar-szlovén, valamint a magyar-osztrák határon. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében több kisebb határállomást is lezártak, többek között . Ausztria felől jelenleg Hegyeshalomnál az M1-es autópályán, Kőszegnél, Bucsunál, Szentpéterfánál, Rábafüzesnél, Fertődnél, Sopronnál illetve Kópházánál, Szlovénia felől Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál lehet belépni. A határállomásokon a korábban meglévő súlykorlátozások továbbra is érvényese. Hegyeshalomnál az 1-es főúti kis határ sem járható. Az átlépésnél az ellenőrzések miatt torlódás várható.

A látogatók a tilalmat szigorúan tartsák be!

Akik az említett tünetekkel a sürgősségi ellátásra érkeznek, a kórház kéri, amennyiben lehetőségük van, használjanak szájmaszkot a sürgősségi beteg-

ellátó osztályon. A járóbeteg-ellátásra, szakrendelésekre érkező betegek mellett csak különösen indokolt esetben tartózkodjon kísérő a várakozás ideje alatt, egyébként az intézmény területén kívül várjanak. A nem sürgős, halasztható vizsgálatokon, konzultációkon csak alapos megfontolás, mérlegelés után vegyenek részt az ellátásra érkezők. A lejáró személyi okmányokat (például jogosítvány) nem szükséges megújítani a veszélyhelyzet ideje alatt, így amennyiben ebből az okból, szakorvosi javaslat céljából keresnék fel az intézményt, halasszák el a látogatást.

A gyógyszerek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal), elektronikus recept formájában is felírathatók, tajkártya, illetve személyi igazolvány felmutatása ellenében kiválthatók, nincs szükség a papíralapú vényekre. A Petz-kórházban végzett diagnosztikai eljárások (laboratóriumi vizsgálat, RTG, UH, CT, izotóp, oszteoporózis) leletei az EESZT-be felkerülnek, onnan letölthetők, ezért nincs szükség a papíralapú lelet átvételére az intézményben. Ezt a leletkiadást a kórház szünetelteti.

Március 16-tól az intézményben szünetel a tüdőszűrés, kizárólag olyan munkavállalók vizsgálatát végzik el, akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosa beutalón igazolja, hogy a vizsgálat a munkába álláshoz szükséges. Éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz jelenleg nem tudnak tüdőszűrést biztosítani.

A vérkészletek biztonsága érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat csak sürgős céllal tud vért és vérkészítményt biztosítani, emiatt várható a tervezett és halasztható műtéti beavatkozások átütemezése. Ilyen esetben a beteget a kezelőorvos tájékoztatni fogja.