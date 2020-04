Felkészültek az érettségi megtartására Győr-Moson-Sopron megyében

A diákok, a pedagógusok és az intézmények fenntartói is készülnek az érettségire, amit május 4. és május 21. között tartanak. Idén csak írásbeli lesz és kizárólag a végzősök vizsgázhatnak.

Győr-Moson-Sopron megyében a tankerületi központok és a szakképzési centrumok is felkészültek az érettségi lebonyolítására. Mindenhol tudják biztosítani az előírásokat, hogy egy teremben tíznél többen ne legyenek. Védőmaszkot is adnak a vizsgázóknak és a pedagógusoknak, bár azt nem kötelező használni, de ajánlott. A soproni és a győri vezetők is úgy nyilatkoztak, hogy nem okoz nehézséget a járványügyi helyzet miatt hozott központi intézkedések teljesítése. Mindenhol van elegendő tanterem és megfelelő számú pedagógus. A felügyelő tanárok esetében is figyelembe veszik a járványügyi szabályokat, nem osztanak be olyanokat, akiket az életkoruk vagy a krónikus betegségük veszélyeztetetté tesz.

A tanulók figyelmét előre felhívják arra, hogy az érettségi vizsgák idején ne csak a tantermekben, hanem a folyosókon és az iskola előtt is kerüljék el a csoportosulást.

Jó, hogy megtartják a vizsgákat

– A felkészülés itthon nehezebb, mivel nincs meg a tanárokkal a közvetlen kapcsolat – mondta lapunknak Horváth Adél, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium végzős tanulója. – A korábbi érettségi feladatok megoldásával készülök, illetve kiegészítem azzal, ami szerintem még fontos lehet. A tanárok nagyon segítőkészek és próbáljuk közösen a legjobbat kihozni ebből a helyzetből, bár így is nehéz dolgunk lesz az érettségin – mondta Adél, aki idegen nyelvi szakokra adta be a jelentkezését.

– Örülök, hogy most lesz az érettségi és nem tolódott őszre vagy még későbbre. Valójában négy éve erre a májusi vizsgára készülünk. Az írásbelinek és a szóbelinek is megvan az előnye, de nem bánom, hogy most csak írásbelit tartanak, így legalább hamarabb túl leszünk rajta – mondta bizakodóan Szalay Márton, a soproni Szent Orsolya-gimnázium 12. AG osztályos tanulója. Marci hozzátette, azért is fontos számára a sikeres érettségi, mert szeretne továbbtanulni, matematikusnak készül. Az osztálytársaival a távoktatás ellenére tartják a kapcsolatot, valamennyien az érettségi tárgyakra koncentrálnak. Benne is, mint mindenkiben, ott a vizsgadrukk, de ez a koronavírustól függetlenül is így lenne.

– A Győri Tankerületi Központ fenntartásában lévő középfokú intézményekben 582 érettségi előtt álló tanuló van, előrehozott érettségit 430-an szerettek volna tenni. Az iskolákban a tantermek, vizesblokkok fertőtlenítő takarítása már megtörtént. A kézmosáshoz szükséges fertőtlenítő folyékony szappan szintén minden intézményben rendelkezésre áll – tájékoztatta lapunkat Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató. Az egyházi és egyéb fenntartású iskolákban Győrben és környékén 583 diák készül az érettségire.

– A Győri Szakképzési Centrumhoz 16 iskola tartozik, ebből 13 Győrben, 3 pedig Mosonmagyaróváron található. 1839 tanuló jelentkezett érettségire, és 216-an szerettek volna előrehozott vizsgát tenni. A kötelező szakmai eljárásrend mellett, „veszélyhelyzeti akciótervet” is készítenek az iskoláink, amelyben szabályozzák az intézménybe való érkeztetést, beléptetést, a tantermi megközelítést, folyosói közlekedést – mondta el a felkészülésről Hartyándiné Frey Aranka, a centrum főigazgatója.

Növelték a takarítók számát

A Soproni Tankerületi Központ által fenntartott Széchenyi-gimnáziumban, valamint az illetékességi területén lévő további négy középfokú oktatási intézményben összesen 513 diák érettségizik idén májusban és 269-en szerettek volna előrehozott érettségit tenni. – A Széchenyi-gimnáziumban minden vizsga előtt és után megnövelt takarítói létszámmal biztosítjuk a fertőtlenítő takarítást. Ez azért is fontos, mert az intézmény emelt szintű vizsgaközpont is, ahová nagy számban érkeznek majd más iskolákból is diákok – tudtuk meg Marek János tankerületi igazgatótól.

Biztosítják a kollégiumi elhelyezést

– A Soproni Szakképzési Centrum hét tagintézményében összesen 483 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára. Ebből 418-an tesznek „rendes” középszintű érettségit, a fennmaradó létszám egyéb – szintemelő, kiegészítő, ismétlő – vizsgákra jelentkezett. Előrehozott vizsgát 55-en tettek volna. Az érettségi előtti napokban további tájékoztatást adunk a tanulóinknak a pontos terembeosztásról, hogy az iskolaépületbe érkezéskor közvetlenül a vizsgaterembe menjenek – mondta el Králik Tibor kancellár. Hozzátette, azoknak a diákoknak, akik erre igényt tartanak, biztosítják a kollégiu­­mi elhelyezést. Egy szobában csak egy személyt szállásolnak el, a szobák fertőtlenítő takarítása már megtörtént.