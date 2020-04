Hegyeshalomnál megnyitják a kishatárt pénteken – 75-ről 72-re csökkent a megyei fertőzöttek száma – Május 3-ig maradnak a korlátozások

A határellenőrzéseket akkor lehet megszüntetni, ha Ausztriában és a szomszédos országokban folytatódik a kedvező tendencia, és alacsony marad a koronavírus-fertőzöttek száma.

14.00 – Péntektől megnyitják a Hegyeshalom II. közúti határátkelőt is az ingázók és a mezőgazdasági járművek átléptetésére, minden nap 7-10 és 17-20 óra között

hangzott el az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Kiss Róbert alezredes arra a kérdésre, hogy a nyugat-magyarországi Jánossomorja térségében miért torlaszolta el a rendőrség a határon átvezető földutakat, elmondta: a veszélyhelyzet kihirdetés után Magyarország visszaállította a határforgalom-ellenőrzést a schengeni belső határokon. Részben azért, hogy a tehergépjárművek ne jöhessenek be ellenőrzés nélkül – tette hozzá.

Hozzátette: május 3-ig hatályban maradnak a kijárási korlátozás szabályai. A Magyar Közlönyben erről megjelenő kormányrendelet szerint az önkormányzatok a következő két hétvégén is rendeletben határozhatják meg településeiken a kijárási korlátozással kapcsolatos szigorúbb magatartási szabályokat – részletezte.

Nyugat-Magyarországon 78 közúti és két vasúti átkelő van, ebből – a határforgalom ellenőrzése mellett – hetet nyitva tartanak a személy- és teherforgalom számára, hatot pedig a személyforgalom biztosítására, a többit viszont fizikai határzárral lezárták. Az alezredes egyúttal a nyugati határ mellett élők türelmét kérte az intézkedés miatt, és kérte, a hozzájuk legközelebb eső másik határátkelőhelyet használják.

13.30 – Osztrák kancellár: meg lehet szüntetni a határellenőrzéseket

A határellenőrzéseket akkor lehet megszüntetni, ha Ausztriában és a szomszédos országokban folytatódik a kedvező tendencia, és alacsony marad a koronavírus-fertőzöttek száma – erről beszélt egyebek mellett Sebastian Kurz osztrák kancellár az oe24 rádiónak adott interjúban.

Az országban a vírus miatt kezelés alatt állók száma jelentősen csökkent, jelenleg 2786 beteget tartanak nyilván,

„Természetesen az a cél, hogy ismét megnyissuk a határokat” – jelentette ki Kurz, aki csütörtökön részt vesz az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek videós egyeztetésén. Elmondta, hogy az osztrák hatóságok kapcsolatban állnak a szomszédos országokkal, továbbá európai síkon is foglalkoznak azzal a kérdéssel, mikor lehet újra megnyitni a határokat. Leszögezte ugyanakkor, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, csak akkor lesz lehetséges, ha a szomszédos országokban is kedvezően alakul a koronavírussal kapcsolatos helyzet. A fokozatos határnyitásról úgy vélekedett, hogy elsősorban azokkal a szomszédos államokkal veszik fel a kapcsolatot, amelyek a járvány megfékezésében éppen olyan jelentős eredményeket értek el, mint Ausztria. Arról is beszélt, hogy a határokon visszaállított ellenőrzés nemcsak gazdasági, illetve turisztikai kérdés, hanem a határ mentén élők számára is lényeges.

„Szenzációsan jó értékeknek” nevezte Kurz azokat az eredményeket, amelyeket Ausztria elért a koronavírus megfékezésében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járvány még nem múlt el, és az élet csak akkor térhet vissza igazán a régi kerékvágásba, ha feltalálják a vírus elleni gyógyszert, illetve oltóanyagot. Néhány napja száz alá csökkent a fertőzöttek számának napi növekedése Ausztriában. Összesen 14 938-an fertőződtek meg a koronavírussal, közülük 11 694-en már meggyógyultak. A jelenleg is kezelés alatt álló betegek száma jelentősen csökkent: 2786 beteget tartanak nyilván, közülük 677-en szorulnak kórházi kezelésre, és 169-en vannak az intenzív osztályon. A fertőzés szövődményeibe 510-en haltak bele. Egy közvélemény-kutatás szerint az emberek is egyre nehezebben viselik a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat.

Egy piackutató intézet ezer embert kérdezett meg az óvintézkedésekről. A felmérés azt mutatja, hogy míg négy hete a lakosság 90 százaléka támogatta a kormány által bevezetett óvintézkedéseket, addig jelenleg 79 százalék tartja indokoltnak azokat, sőt a megkérdezettek 21 százaléka túlzottnak nevezte a korlátozásokat. A megkérdezettek 88 százaléka ugyanakkor úgy vélekedik, hogy Ausztria ellenőrzés alatt tartja a koronavírus-járványt, 63 százalékuk pedig kifejezetten örül annak, hogy Bécs a járvány elleni küzdelemben más utat választott, mint Svédország, ahol egyáltalán nem vezettek be kijárási tilalmat – derül ki a közvélemény-kutatásból.

12.22 – Vatikán: elhalasztják a Nemzetközi Eucharisztikus Világtalálkozót

A Budapesten idén szeptember 13. és 20. között kitűzött 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK) az új koronavírus-járvány miatti 2021-re történő elhalasztását jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő csütörtökön. Részletek cikkünkben >>

12.20 – A jelenlegi helyzetben segíteni kell azokat, akik otthon vannak gyesen vagy gyeden, ezért esetükben az első sikeres nyelvvizsgához, illetve az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához hozzájárulnak, és a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díjához szintén támogatást nyújtanak – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető hangsúlyozta: mindez 136 ezer embert érint.

12.15 – Minden feltétel adott, hogy május 4-től az érettségi vizsgákat – kizárólag írásban – biztonságos keretek között lebonyolítsák – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

12.00 – Grimm-eskedjünk!

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára (Győr) április 27. és június 7. között Grimm-eskedjünk! címmel internetes játékot hirdet az általános iskola alsós tanulói részére. Ebben az időszakban minden héten egy-egy kérdést tesznek fel a Grimm testvérek egy-egy meséjéhez kapcsolódóan a gyermekkönyvtár Facebook-oldalán. A választ tartalmazó szövegrészletek a könyvtár honlapjáról letölthetőek lesznek. A megfejtéseket névvel, valamint e-mail-cím és az iskola megadásával várják legkésőbb június 7-ig a [email protected] e-mail-címre. Egy válaszadó több kérdésre is küldhet be megfejtést, de nem feltétel, hogy az összes kérdésre helyes megfejtést adjon. A helyes válaszok beküldői között könyvjutalmakat osztanak ki.

11.50 – A jelenlegi szabályok május 3-ig biztosan érvényben maradnak – hangzott el a csütörtöki kormányinfón.

Folyamatos járványügyi készültség lesz a következő hetekben – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját megelőzően. Részletek itt >>

11.30 – Szil: maszkok igénylése

A koronavírus elleni védekezésként folyamatosan készülnek védőmaszkok a helyiek számára. Igényelni a polgármesteri hivatalban lehet. A csomagokat a hivatal munkatársai lezárt csomagban az ablakon adják ki. Az átvett maszkokat, bár mosva és vasalva vannak, mindenki fertőtlenítse otthonában újbóli mosással.

11.20 – A járvány miatt egyelőre nem lesz lomtalanítás több Sopron környéki településen – Cikkünk >>

10.55 – Fertőtlenítenek több rábaközi településen – Részletek >>

10. 40 – Fertőtlenítések Mosonmagyaróváron

A város közterületeinek, játszótereinek, buszmegállóinak fertőtlenítését rendelte el Mosonmagyaróvár polgármestere. A feladatot a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. hajtja végre a meghatározott eljárásrend alapján. A tevékenységet az esti (19–20 óra körüli) és a hajnali (4–5 óra körüli) időben végzik el.

Új piaci rend Jánossomorján

Új látogatási rend érvényes a jánossomorjai termelői piacon, mely péntekenként reggel 7 órától 12 óráig tart nyitva. A piacot a 65 év felettiek kizárólag 10 órától 12 óráig látogathatják. Ezalatt 65 év alattiak nem tartózkodhatnak a területen. A piacon a védekezési előírásokat maradéktalanul kérik betartani.

10.35 – Maszk a polgárőröknek >>

10.25 – Otthon is be kell tartani a higiéniai szabályokat – mondta Csordás Adrienn a győri Petz-kórháza ápolási igazgatója – Részletek cikkünkben >>

8.15 – Lélekerősítés >>

7.40 – Több mint 26, millió fertőzött

Az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte meghaladta a 2,6 milliót, csütörtökön 2 628 527 volt, a halálesetek száma 183 424, a gyógyultaké pedig 784 986 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

7.20 – 2284 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 idős krónikus beteg, ezzel 239 főre emelkedett az elhunytak száma, 390-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Megyei adatok – 75-ről 72-re csökken a Győr-Moson-Sopron megyei fertőzöttek száma



Továbbra is Budapesten (1173 ember) és Pest megyében (317) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (213), Győr-Moson-Sopron megye (72), Csongrád megye (57), és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (53). Békés megyében van a legkevesebb fertőzött (13) Magyarországon.

Újra ingázhatnak

Csütörtök reggel 6 órától a határ másik oldalán dolgozó vagy földet művelő magyar és szerb állampolgárok átjárhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőn – jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. A koronavírus-világjárvány miatt Szerbia a közelmúltban rendkívül szigorú korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek nyomán teljesen megtiltották a személyforgalmat az ország határain. Ez természetesen érinti a szerb-magyar határt is – közölte Szijjártó Péter. Zsigó Róbert és Bányai Gábor képviselőtársaim azzal kerestek meg, hogy számos, a határ közelében élő magyarországi és vajdasági magyarnak, valamint a térségben működő vállalkozásoknak mindez komoly nehézségeket okoz, hiszen azok sem tudtak eddig átkelni, akiknek a munkahelyük a határ másik oldalán van – tudatta. Képviselőtársaim kérése alapján megbeszéléseket folytattam a szerb belügyminiszterrel, Nebojsa Stefanoviccsal és az európai integrációs miniszterrel, Jadranka Joksimoviccsal, melyek során sikerült megállapodnunk abban, hogy három határátkelőhelyen lehetővé tesszük az ingázást a magyar és a szerb állampolgárok számára – tette hozzá.