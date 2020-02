Koronavírus – Győri segítség Wuhannak – Parndorfban az eladók maszkban szolgálják ki a vevőket

A kínai Wuhanból kiinduló koronavírus-járvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szükséghelyzetet hirdetett. A megbetegedéseket szerte a világon fokozott figyelem kíséri, a védekezés iránti igény is megnőtt.

Igazolt koronavírus-megbetegedés hazánkban és természetesen Győr-Moson-Sopron megyében sincs, de a járvány okozta fokozott figyelem már több megyei eseményre is befolyással volt. Vasárnap elmaradt Sopronban a sanghaji Kínai Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje, mert nem kaptak kiutazási engedélyt Kínából. Járt viszont Kínában még január elején a soproni társulat tagja, Szabó Barbara Szofia táncművész, fellépett Sanghajban és Pekingben is. Elmondása szerint semmiféle jele nem volt a járványnak. A győri közgyűlést is foglalkoztatta a téma, mivel a járvány kiindulási helye Wuhan, Győr testvérvárosa.

– A Wuhan és Győr közötti immár negyed évszázada szoros testvérvárosi kapcsolat nemcsak a közös kulturális vagy sportesemények alkalmával jó, hanem akkor is, amikor a másiknak segítségre van szüksége. Az elmúlt időszakban Wuhan a koronavírus miatt különösen nehéz helyzetbe került, a karantén alá vont város számára minden támogatás jól jön. Ezért Győr városa nem csak együttérzéséről biztosította Wuhan városát, hanem ahogy arról a pénteki közgyűlésen döntés is született, hárommillió forinttal segíti az áldozatokat és kórházi védőmaszkok vagy más szükséges eszközök vásárlását. Városunk adománya a Vöröskereszt Kína–Wuhan ágazatának közreműködésével ér célba – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester.

A kórház felkészült

– Mint Magyarországon minden kórház, így a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház is felkészült egy esetleg koronavírussal fertőzött beteg érkezésére. Az országos tiszti főorvos módszertani levelében leírtaknak megfelelően kell eljárni. A légúti influenzaszerű tünetekkel vagy súlyos légzési elégtelenséggel érkező lázas beteget az elkülönítő helyiségbe kísérik, ahol lehetőség szerint maszkot kap, illetve az ellátó személyzetnek védőruházatot kell felvennie. Kikérdezik a beteget, kitöltenek egy kérdőívet, vérvétel, röntgen következik. Ha a vizsgálatok elvégzése után még mindig fennáll a gyanú, hogy koronavírussal fertőzött a páciens, akkor megfelelő mintákat kell venni a betegtől. Gyorsdiagnosztikai módszerekkel kimutatható az influenzafertőzés. Ha ez nem igazolódik és továbbra is fennáll a koronavírus-gyanú, akkor az ellátásra kijelölt budapesti Szent László Kórházba kell küldeni a beteget és jelenteni kell a kormányhivatal járványügyi főosztályának. Minden védőeszközzel fel van szerelve a kórház – mondta dr. Knausz Márta higiénés főorvos.

Sanghaj és Parndorf

A győri Kun Kálmán Sanghajban dolgozik. Lapunknak elmondta, hogy szerencsére sem ő, sem a szűkebb és tágabb környezete nem fertőződött meg. Pár napja még üresek voltak az utcák, de már egyre több ember merészkedik ki. Egy francia cégnél dolgozik, ahol elrendelték, hogy legalább két hétig otthonról kell dolgozniuk. Az embereket figyelmeztetik a veszélyre, mindennap kap SMS-t a mobilszolgáltatójától, hogy kerülje a tömegeket, viseljen maszkot, mosson kezet rendszeresen és jelentkezzen a kórházban, ha láza van.

Az ausztriai parndorfi bevásárlóközpont több üzletében is az eladók maszkban és néhol gumikesztyűben szolgálják ki a vevőket. A mosonmagyar­óvári Hatos Erika az egyik luxusüzletben dolgozik, s mint elmondta, az üzlet vezetése döntött amellett, hogy aki szeretne, húzzon maszkot. „Ebben az időszakban Ázsiá­ból nagyon sokan érkeznek hozzánk vásárolni. Nem pánikolunk, de azért féltjük az egészségünket, ezért ahogyan tudjuk, védjük.”