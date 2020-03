Koronavírus – Győrben is járőröznek fegyveres katonák – fotók

Jelenlétfokozó katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot a lakosság biztonságérzetének növelése céljából.

Március 20-tól az ország több nagyvárosának lakosai is találkozhatnak az utcákon katonákkal. Így Győrben is, ahol jelenlétfokozó katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot a lakosság biztonságérzetének növelése céljából.

Könczöl Ferenc ezredest, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokát kérdeztük az alakulat jelenlegi feladatairól.

-Jelen pillanatban az ezred legfontosabb feladata a saját erők megóvása, a megfertőződés esélyének csökkentése, azért, hogy a lehető legtöbb katonánk bevethető legyen a mostani, illetve a jövőben a részünkre elrendelt feladatok során. Ennek biztosítása érekében járványügyi rendszabályokat vezettünk be a laktanyában és a katonáink között. Hazaküldtük azon kollégáinkat, akikre ebben a pillanatban nincs feltétlenül szükség. Egyetlen feladatuk van: maradjanak otthon, őrizzék az egészségüket. A laktanyában készülünk arra, hogy, ha feladat érkezik, képesek legyünk azt a legjobb tudásunk szerint végrehajtani- válaszolta az ezredes, majd folytatta.

– Jelenleg két területen érintett a rakétaezred. Az egyik, a már említett katonai rendész járőrök biztosítása itt a városban, a közrend fenntartásának támogatása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése céljából. Ha a katonák valahol jogsértést látnak, feltartóztatják az elkövetőt addig, amíg a rendőrök a helyszínre nem érnek. Péntektől az MH Katonai Rendész Központ helyi erőivel közösen vigyázunk a rendre, az állampolgárokra. Győrön kívül Pápán és Veszprémben is mi támogatjuk a rendész járőröket. A másik terület a határok védelme. Szombattól a rendőrség munkáját támogatva több határszakaszon is katonák, így Győr-Moson-Sopron, valamint Vas megyében a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred honvédei is erősítik a határvédelmet. Jelenleg főszabályként csak magyar állampolgárok és igazolt hozzátartozóik léphetnek be az ország területére, de mindig akadnak, akik megpróbálják ezt a zárást kikerülni, így e két megyében rendőr bajtársainkkal egyeztetett, illetve az általuk meghatározott helyszíneken veszünk részt a határőrizet megerősítésében.