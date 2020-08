Koronavírus – Folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma Ausztriában

Továbbra is Bécsben és Felső-Ausztriában a legmagasabb az új fertőzöttek száma.

Folyamatosan csökken a koronavírus általi aktív fertőzöttek, illetve betegek száma Ausztriában; míg kedden 1434, addig szerdán már csak 1383 fertőzött szerepel a nyilvántartásban az osztrák egészségügyi minisztérium legutóbbi jelentése szerint. Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában az elmúlt 24 órában 85 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel kevesebbet, mint egy nappal korábban.

Továbbra is Bécsben és Felső-Ausztriában a legmagasabb az új fertőzöttek száma. Az országban eddig 21 566 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 19 464-en időközben meggyógyultak. A betegségnek 719 halálos áldozata is van. Az osztrák kormány továbbra is azt kéri a lakosságtól, hogy töltse Ausztriában a nyári szabadságát. Hat alsó-ausztriai turista például nemrég Horvátországban kapta el a fertőzést, visszatérésük után lett pozitív a koronavírus-tesztjük; az eset kapcsán 21 ember számára rendeltek el karantént.

Stabilnak nevezte az ausztriai koronavírus-helyzetet Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. Anschober közölte, hogy a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a koronavírus-jelzőrendszer. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legnagyobb veszélyt jelző piros fokozat nem jelenti azt, hogy az egész országra kiterjedő újabb intézménybezárásokat rendelnek majd el. Az gazdasági katasztrófa lenne – hangsúlyozta a tárcavezető.