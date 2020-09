Koronavírus – Fertődön pozitív az egyik képviselő, a többi képviselő második tesztje is negatív

Megbetegedett és karanténban van a fertődi képviselő-testület egyik tagja. A vele kapcsolatba került tizenöt kontaktszemély a héten két tesztelésen esett át, de pénteken fellélegezhettek: negatív lett mindannyiuk második tesztje is.

A várakozás és bizakodás jegyében telt el a hét a fertődi önkormányzati hivatalban. A múlt hét végén ugyanis kiderült, hogy pozitív a COVID-tesztje az egyik képviselő feleségének és gyermekének. Ezt megelőzően múlt héten szerdán testületi és bizottsági ülést tartott a képviselő-testület, amelyen a hivatal munkatársai és a képviselők mellett lakossági résztvevők is jelen voltak, összesen tizenöt személy. Mivel a képviselő az ülések során több mint negyed órát töltött zárt térben munkatársaival, ezért ők direkt kontaknak minősülnek, vagyis mindannyian potenciális fertőzöttek lehetnek. – A hivatalt azonnal bezártuk, mindent lefertőtlenítettünk, és úgy döntöttünk, az önkormányzat költségén a lehető legrövidebb időn belül elvégeztetjük a szükséges teszteket. Ezektől függetlenül a hivatal és a város élete nem állhat le, határidős pályázatokon dolgozunk – tájékoztatott Bognár Zoltán polgármester. Időközben a képviselő megbetegedett és házi karanténban van, a tizenöt kontaktszemély viszont teljesen tünetmentes és a második tesztelés eredménye is negatív lett.

A polgármester elmondta, a hét folyamán naponta többször lázat mértek a hivatal munkatársainál, felfüggesztették az ügyfélfogadási időt, halaszthatatlan esetekben az ügyintéző maszkban és kesztyűben ment ki a hivatal elé és ott beszélt az ügyféllel.

– Sokan aggódtak értünk helyben és a környező településeken is, de ezúton is szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy hála Istennek mindannyian jól vagyunk – közölte megkönnyebbülten Bognár Zoltán, majd hozzátette: Fertődön is azt tapasztaljuk, hogy sokkal több a fertőzött, mint tavasszal, többen is gólyatáborból hozták haza a vírust. Figyelembe véve az országos tendenciát, mérlegelés után valószínűleg szigorítunk majd az ügyfélfogadás feltételein.