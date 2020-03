Koronavírus – Felkészültek a kórházak Győr-Moson-Sopron megyében

A halasztható műtétek elnapolásával, a járóbeteg-kezelések, szűrővizsgálatok felfüggesztésével, a szükséges kórtermek kialakításával, a látogatási tilalom fenntartásával készülnek a megye kórházai arra, ha nagyobb számú koronavírusos esetet kellene ellátniuk.

A legfontosabb országos és külföldi hírek a járványról >>

8.33

Felkészültek a kórházak Győr-Moson-Sopron megyében

Győr

Szinte üres a kórház, üres a rendelőintézet a szokásos forgalomhoz képest Győrben, mi­­után hétfőn dr. Tamás László János főigazgató bejelentette, hogy az elektív ellátásokat (fekvő-, egynapos, ambuláns, járóbeteg-szakellátás) a járvány­ügyi veszélyhelyzetre való tekintettel elhalasztják. Csordás Adrienn ápolási igazgató megköszönte a betegek együttműködését, és kérte, hogy akit nem tudtak elérni az előjegyzett vizsgálatok halasztásával kapcsolatban, azok hívják fel a rendelőt információért.

– Intézményi operatív törzs dolgozik a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban azért, hogy a járványügyi betegek fogadására, vizsgálatára, s ha kell, elkülönítésére, illetve kezelésére fel tudjanak készülni, s ehhez megteremtsenek minden eszközt – mondta dr. Tamás László János főigazgató. – Az a hír járja a városban, hogy kórházunknak nincs megfelelő felszerelése. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, mindenünk van, amire jelen pillanatban szükségünk lehet és belátható ideig kellhet.

A főigazgató külön szólt a fertőzés lefolyásáról. Elmondta: bár hasonlít az influenzához, halálozási arányát tekintve háromszoros, ezért komolyabban is kell venni. A fertőzött betegek 80–82 százalékánál viszont banális lefolyású. Ez azért fontos, mert akinek lehetősége volt arra, hogy valahol elkaphatta a vírust, akkor azzal tesz magának és a környezetének a legjobbat, ha otthon marad és meggyógyul.

– Körülbelül ötven azon betegek száma, akik bejöttek vagy mentővel érkeztek hozzánk fertőzés gyanújával. Ezeknél az eseteknél a gyanú mellett megvoltak a tünetek, megvolt az esetdefiníció is, mégsem igazolódott a koronavírus-fertőzés. Ha otthon maradtak volna, akkor is meggyógyultak volna. Akinek nincs olyan súlyos betegsége, ami kórházi kezelést igényel, az jobb, ha otthon marad minimum két hétre és gyógyul – folytatta. A megfigyelt betegeket ugyanis elkülönítetten kell kezelni addig, ameddig a második leletük megérkezik. – A betegfogadásra, a megfigyelésre, a súlyos betegek számára és az intenzív ellátásra is kialakítottuk azokat a helyiségeket, osztályrészeket, amelyekkel a várható feladatokat el tudjuk látni – összegezte a főigazgató. – Összeszedtük az intézményünkben az összes olyan eszközt, ami ehhez szükséges. Nagyon vigyázunk arra, hogy jól elkülönítsük a sürgősségi ellátást a koronavírus-fertőzésektől. Minden felszabaduló orvosi és szakdolgozói kapacitásunkat ide szervezzük át. A dolgozók folyamatos szakmai képzést kapnak.

Csorna

A Margit Kórház felkészült. Itt már korábban látogatási tilalmat vezettek be, ezt továbbra is fenntartják. Dr. Winiczai Zoltán igazgató főorvos elmondta, megvannak az akcióterveik a következő lépésekre is. A legfrissebb rendelkezés szerint jelen helyzetben az egészségügyi járóbeteg-szakellátásra csak életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében kerül sor. – Ennek értelmében a kórházban zajló szűrővizsgálatokat, mint a mammográfia, tüdőszűrés, nőgyógyászati szűrés, átmenetileg felfüggesztjük, valamint a nem sürgős, előjegyzett egynapos sebészeti és a nappali rehabilitációs tevékenység is szünetel. A sürgős, kis sebészeti beavatkozások esetén a sebészeti ambulancia természetesen továbbra is rendelkezésre áll.

Felkészültek a koronavírus-gyanús betegek fogadására. – Erre a célra egy elkülönítőhelyiséget létesítettünk, és további szükségkórtermeket, osztályrészt is kijelöltünk a kórházban. Felkészültünk a nagyobb tömegű betegellátásra. Ellenőriztük a meglévő három lélegeztetőgép működőképességét. Minden kórteremben van plazmalégszűrő berendezés, ami a kórterem levegőjét folyamatosan fertőtleníti – beszélt a betegek biztonságát szolgáló berendezésről a kórházigazgató, aki végül elmondta, a kórházban jelenleg nincs koronavírusfertőzés-­gyanús beteg.

Kapuvár

Az elektív műtétek elmaradása a kapuvári kórházban is az egynapos sebészetet érinti, ahol a tervezett, egyébként sem sürgős műtéteket elhalasztják. A felügyeletük alatt álló iskolafogászaton csak sürgősségi beavatkozásokat végeznek el.

– Ajánlás, hogy a 65 éven felüli egészségügyi dolgozókat vegyük ki a beteg-orvos-szakdolgozó találkozásból. Mivel a szakrendelések többségét idősebb kolléga végzi, ennek a megoldása folyamatban van. Arra törekszünk, hogy ez a szakrendelések működését a legkevésbé érintse. A betegek szűrése már a bejáratnál megtörténik. Plakátokon hívjuk fel a figyelmet, hogy halasztható panaszokkal ne most érkezzenek, és a kartonozónál is szűrünk. A rendelésre váró betegek, ha náthásak, köhögnek, maszkot kapnak. Ugyanez érvényes a fekvőbeteg-felvételnél is. Amennyiben a kórházban koronavírus-gyanús vagy megerősített eset merül fel, a vele érintkező egészségügyi dolgozókat nekünk kell karanténba helyezni. Ennek a helynek a kijelölése megtörtént. A mosodánkban külön mosógépet jelöltünk ki a fertőzött textília tisztítására, ehhez a mosás során oldódó zsákokat beszereztük. Ahogy korábban, úgy ismét minden dolgozó részt vesz az epidemiológus kolléganő által vezetett kézmosási tréningen – sorolta dr. Benedek Zoltán kórházigazgató, majd hozzátette: megalakult a kórházban egy intézményi operatív csoport, amely rendszeresen tanácskozik.

Mosonmagyaróvár

A mosonmagyaróvári Karolina Kórházban megszüntetik azokat a szakrendeléseket, ahol nyugdíjaskorú kollégák dolgoznak. Így a neurológiai, szemészeti, bőrgyógyászati, s részben az urológiai szakrendelés is szünetelni fog.

– A szakrendeléseken csak az akut eseteket látjuk el, a krónikus betegek kontrollját is szüneteltetjük, az előjegyzett betegeket értesítjük. Ha akut problémát észlel a beteg, kérjük, rendelési időben telefonon jelentkezzen. Időpontot kap a zsúfoltság elkerülésére. Az akut betegségekkel érkezőknek is egy koronavírus-szűrőpontot alakítunk ki, a gyanús eseteket elkülönítjük – emelte ki a dr. Bertalan István főigazgató főorvos.

Az elektív műtéteket mától nem tudják elvégezni. Új időpontot a későbbiekben adnak. Fizikoterápiára, masszázsra, gyógytornára csak akut történések utáni betegeket fogadnak, 65 év fölötti krónikus betegeket nem, ők szintén később vehetnek részt ezeken a kezeléseken. Tüdőszűrést csak az új munkahelyi belépésekhez végeznek, a lejártakat későbbi időpontban lehet újra elvégeztetni. Az intézmény területén pedig felfüggesztik a magánrendeléseket is.