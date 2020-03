Koronavírus – Felborult a rend a határon

Hétfőtől bezárnak az általános iskolák, tantermen kívüli digitális munkarend lesz. Győrben az óvodák és bölcsődék is zárnak. A kópházi és a fertődi átkelő csak a magyarok és osztrákok előtt nyitott.

8.32 – Határok

A hétvégi határhelyzetről itt olvashatják a rendőrség folyamatosan frissülő oldalát.

8.25 – Felfüggesztették a kamionstopot

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A kamionstop felfüggesztése visszavonásig érvényes, a következő hétvégéken a nehéz tehergépkocsik korlátozás nélkül haladhatnak a belföldi közúthálózaton – írja az Útinform.

Szombat, 8.11 – A kópházi és a fertődi átkelő csak a magyarok és osztrákok előtt nyitott

Észak-Dunántúl. Szlovákia tegnap ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést Csehország, Magyarország, Ausztria és Ukrajna felé. Nyolc óra előtt meg is indult az ellenőrzés, a Magyarország felől érkezők papírjait elkérték és megmérték a lázukat.

Csak igazolással

Az első hivatalos információt a két Komárom polgármesterétől kaptuk, akik a helyszínen tartottak tájékoztatót. Molnár Attila, a déli városrész vezetője elmondta, a helyzet óráról órára, percről percre változik.

„Azok léphetnek be Magyarországra és jöhetnek vissza, akik munkavállalói igazolással rendelkeznek, szlovák állampolgárok vagy ideiglenes szlovákiai tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Hogy ez a helyzet meddig lesz így, nem tudjuk, ezért mindenkit arra kérünk, hogy csak abban az esetben induljon el a határ felé, ha azt munkavállalás céljából teszi” – fogalmazott Molnár Attila.

Keszegh Béla kihangsúlyozta, hogy Észak-Komárom ebből a szempontból is specifikus helyzetben van. A korlátozó rendelkezés március 23-án éjfélig tart. Hozzátette, a már említett munkáltatói igazolás lehet magyar nyelvű, de hivatalosnak kell lennie” – mondta el az észak-komáromi polgármester.

Komárom különleges helyzetét mutatja, hogy sok szlovák állampolgár él a magyar oldalon, de munkájuk és gyermekeik iskolája Észak-Komáromhoz köti őket. Így van ezzel a For You együttes énekesnője, Lantos Borbély Katalin is.

„A lányaim Észak-Komáromba járnak iskolába, óvodába. Nekem az együttes miatt hetente többször kell Pozsonyba mennem, míg a szüleim Tardoskedden élnek. Most beszüntetjük a családlátogatást, az együttes kényszerszünetet tart, az összes márciusi koncertet lemondtuk, kérdéses, hogy mi lesz az áprilisiakkal. A férjem Pesten dolgozik, az összes külföldi útját lemondták, náluk is készülnek a home office-ra.”

Lezárt kishatárok

A magyar Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint lezárták a magyar–osztrák kishatárokat. Győr-Moson-Sopronból csak a rendőri ellenőrzés alatt álló hegyeshalmi és a soproni átkelőn érkezhetnek hazánkba külföldi utazók, míg a kópházi és a fertődi határ kizárólag a magyarok és osztrákok előtt nyitott. A kishatárokat – így Sopron környékén a brennbergbányait, az ágfalvit, a szentmargitbányait, a Sopronkövesd–Füles (Nikitsch) és a Zsira–Locsmánd (Lutzmannsburg) közöttit – határozatlan ideig lezárták.

– A soproni székhelyű GYSEV Zrt. által közlekedtetett nemzetközi vonatok a meghirdetetett menetrend szerint közlekednek – mondta Rázó László, a GYSEV szóvivője. – Ugyanakkor március 13-ától az országba külföldről nem léphet be személyszállító vonat, ezért ezeket a szerelvényeket a magyar–szlovák, illetve az osztrák–szlovák határállomásokig közlekedteti a GYSEV Zrt.

– Vasúttársaságunk növelte a személyszállító vasúti járművek takarításának gyakoriságát, fertőtlenítését. Az összes olyan járműben, ahol a mellékhelyiségekben folyékony szappan használatára alkalmas eszköz áll rendelkezésre, azokat speciális, vírusölő szappannal töltjük fel – húzta alá Rázó László.

Kevesebb a vásárló

– Ha nem itt dolgoznék, én sem szívesen jönnék egy olyan helyre, ahol sok ember megfordulhat – szólt az Árkád egyik cipőboltjának eladója társához, miután kinézett a folyosóra. Az Árkád egy emeleti, márkás ruhákat áruló üzletében lapunknak elmondták, hogy vásárlóik több mint fele érkezik a Felvidékről, ráadásul jó vevőnek számítanak. Így aztán biztos, hogy a forgalmuk meg fogja érezni, ha elmaradnak a határon túliak.

– Az egyik drogériában mindenki fertőtlenítőt keresett, mire egy pakkot kipakoltak, elkapkodták. Az Árkád közleményében az szerepel, hogy a bevásárlóközpont zavartalanul üzemel, gyakoribb a tisztítás, fertőtlenítés. A bevásárlóközponttól nem messze zsolnai rendszámú gépjárműben ázsiai férfiak üldögéltek. Bae és kollégája egy dél-koreai cég komáromi nagyberuházásán dolgozik. Bár a magyar oldalon laknak, sokszor megfordulnak a Szlovákiához tartozó Komáromban is.

– Gyakran jövünk ide vásárolni, ez nem fog változni. A céghez nagyon sok munkatárs érkezett Dél-Koreából, de elkülönítették őket, betartjuk a higiéniai szabályokat, nem félünk. Mi egy éve érkeztünk Dél-Koreából, azóta nem voltunk otthon, tehát nem lehetünk vírushordozók.

Péntek, 22.11 – Dr. Dézsi Csaba András polgármester bejelentette: hétfőtől az óvodák és a bölcsődék is bezárnak Győrben.