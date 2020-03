Koronavírus – Felborult a rend a határon

Hétfőtől bezárnak az általános iskolák, tantermen kívüli digitális munkarend lesz. Győrben az óvodák és bölcsődék is zárnak. A kópházi és a fertődi átkelő csak a magyarok és osztrákok előtt nyitott.

9.15 – Gyakran ismételt kérdések a győri Széchenyi-egyetemen

Hogyan valósítják meg az oktatást az egyetemen a következő időszakban?

Amint azt a 4/2020. számú rektori-kancellári körlevél tartalmazza, a Széchenyi István Egyetem Rektora és Kancellárja 2020. március 22-ig tavaszi szünetet rendelt el a globálisan kialakult járványügyi helyzet miatt. Ebben az időszakban az oktatás és a számonkérés szünetel. Az egyetemi alkalmazottak számára a tavaszi szünet időszaka alatti munkanapok tanításmentes munkanapoknak minősülnek. 2020. március 23-tól az oktatás távoktatásra való átállása szükséges. A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása. A távoktatás módjáról, részleteiről a hallgatók külön tájékoztatást kapnak.

A külső szakmai gyakorlóhelyen folyamatban lévő, hat hetet meghaladó kötelező szakmai gyakorlatok, valamint a duális képzési gyakorlatok teljesíthetők abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a hallgatót. A belső szakmai gyakorlóhelyeken (az egyetemen belül) a szakmai gyakorlatok felfüggesztésre kerülnek.

A kiadott tanévi időbeosztás változatlanul érvényben marad.

Mi lesz a zh-kkal és a vizsgákkal?

Ebben a félévben a hallgatókat minden tantárgy keretében – ide értve a folyamatos számonkérésű tantárgyakat is – mentesíteni kell a zárthelyi dolgozatok megírása alól. A zh-kat önkéntes alapon sem lehet megírni, például megajánlott jegyért.

A vizsgáztatás lebonyolításának részletei jelenleg kidolgozás alatt vannak. Kérjük, hogy egyetemünk hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Mikortól tartják meg az órákat újra hagyományos formában?

Ebben a kérdésben a kormány hoz döntést a járványügyi helyzet figyelembevételével.

Utalják az ösztöndíjakat?

Az aktuális ösztöndíjakról, az esetleges változásokról a Hallgatói Önkormányzat tájékoztatja a hallgatókat a kommunikációs csatornáin.

Várható költségtérítés-mérséklés?

Nem, miután az oktatás 2020. március 23-tól – távoktatás formájában – folytatódni fog.

A kollégiumi díjat visszafizeti vagy mérsékli az egyetem?

Az egyetem vezetése tervezi a kollégiumi díjak felülvizsgálatát.

Hogyan teljesíthető az előírt testnevelési félév?

A jelen szemeszterre felvett, kötelezően előírt testnevelési kurzusok (kritériumkövetelmény) teljesítése a veszélyhelyzet időszaka alatt felfüggesztésre kerül. Az egyetem lehetőség szerint igyekszik majd pótlási lehetőséget biztosítani.

Kiváltottam a sportpártolói igazolványt. Mit tehetek?

Az egyetem vezetése tervezi a sportpártolói igazolványok felülvizsgálatát.

Hivatalos ügyintézéssel kapcsolatban bemehetnek az egyetemre a hallgatók?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos. Ez vonatkozik a hivatalos ügyek intézésére is. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni, beleértve a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatosakat is.

Nincs még érvényes diákigazolványom erre a szemeszterre. Mit tegyek?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. Ez vonatkozik a diákigazolványokra is, azokra, melyek a 2019/20-as tanév őszi félévében érvényesítésre kerültek. A nemzetközi hallgatók esetében a Nemzetközi Programok Központ segíti a diákigazolványok érvényesítését.

Megtartják a különböző egyetemi rendezvényeket?

A 4/2020. számú rektori-kancellári körlevél értelmében a Széchenyi István Egyetem rendezvényeinek mindegyike elmarad, illetve lehetőség szerint későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program, valamint a TDK is.

Fertőtlenítik az egyetemi épületeket?

A Széchenyi István Egyetem takarítószolgálata a korábbinál is nagyobb figyelmet fordít a fertőtlenítésre. Megtörtént a takarítási munkálatok gyakoriságának emelése, és ezek kiterjednek a közösségi helyiségekre és a lépcsőházakra is. A mosdókagylókat, a csaptelepeket, a vécéülőkéket, a nyomógombokat és az ujjlenyomat-olvasókat naponta többször fertőtlenítik. Biztosított a fertőtlenítőszer-adagolók és a folyékonyszappan-adagolók folyamatos ellenőrzése és töltése.

Külföldön voltam/vagyok/külföldre készülök. Mit tegyek?

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

Munkatársaink esetében minden hivatalos külföldi utazás, forrástól függetlenül törlésre kerül. További foglalások intézése nem lehetséges. A már lefoglalt utaknál a veszteségek minimalizálása érdekében kérjük, szíveskedjenek közreműködni az egyeztetésekben. Amennyiben a körlevél hatályba lépésekor hivatalos vagy magáncélú külföldi utazáson vesz részt, hazaérkezést követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlen munkahelyi vezetőjével e-mailben vagy telefonon, és egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan. A korábban lefoglalt, magáncélú utazások esetében, hasonlóan az előzőekben leírtakhoz – egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan! Amennyiben a fenti esetekben a közvetlen munkahelyi vezető döntése alapján nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, akkor a 2 hét távollét igazolt távollétnek minősül. A szervezetiegység-vezetők a feladatok rugalmas szervezésével kötelesek biztosítani az egység működését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban magáncélú utazás foglalás csak jóváhagyott szabadság esetén intézhető.

Ki juthat be az egyetem épületeibe?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a hallgatók nem léphetnek be az intézmény épületeibe. Az egyetem épületeinek látogatása csak alkalmazotti kártya vagy megbízott oktatók esetében vendégkártya felmutatásával/használatával lehetséges. Az épületek nyitvatartási rendje az uni.sze.hu oldalon kerül közzétételre.

Nyitva tartanak a könyvtárak?

Az egyetem könyvtárai 2020. március 13-től határozatlan ideig zárva tartanak. A zárvatartás idején csak az online szolgáltatások működnek. Könyveket hosszabbítani katalóguson keresztül online vagy a következő elérhetőségeket lehetséges: Központi Könyvtár – [email protected]; Apáczai Csere János Kar Könyvtár – [email protected]; Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára – [email protected]; Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára – [email protected] A korlátozás ideje alatt keletkező késedelmi díjak törlésre kerülnek.

Nyitva tart az Universitas papír- és könyvesbolt?

Az Universitas papír- és könyvesbolt működését az egyetemi épületek lezárása nem érinti. A bolt mindaddig nyitva tart, amíg azt jogszabály nem tiltja. A bolt továbbra is biztosítja a hallgatók számára a tankönyvekkel, jegyzetekkel történő ellátást, mind személyes vásárlás, mind utánvétes rendelés útján. A bolt jelenlegi kínálata megtekinthető a http://univgyor.hu/jegyzetbolt oldalon, de a bolt vállalja új könyvek beszerzését, kínálatban tartását is, amelyekről az oktatók úgy ítélik meg, hogy jelen helyzetben a hallgatók eredményes felkészülését támogatja.

8.32 – Határok

8.25 – Felfüggesztették a kamionstopot

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A kamionstop felfüggesztése visszavonásig érvényes, a következő hétvégéken a nehéz tehergépkocsik korlátozás nélkül haladhatnak a belföldi közúthálózaton – írja az Útinform.

Szombat, 8.11 – A kópházi és a fertődi átkelő csak a magyarok és osztrákok előtt nyitott

Észak-Dunántúl. Szlovákia tegnap ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést Csehország, Magyarország, Ausztria és Ukrajna felé. Nyolc óra előtt meg is indult az ellenőrzés, a Magyarország felől érkezők papírjait elkérték és megmérték a lázukat.

Csak igazolással

Az első hivatalos információt a két Komárom polgármesterétől kaptuk, akik a helyszínen tartottak tájékoztatót. Molnár Attila, a déli városrész vezetője elmondta, a helyzet óráról órára, percről percre változik.

„Azok léphetnek be Magyarországra és jöhetnek vissza, akik munkavállalói igazolással rendelkeznek, szlovák állampolgárok vagy ideiglenes szlovákiai tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Hogy ez a helyzet meddig lesz így, nem tudjuk, ezért mindenkit arra kérünk, hogy csak abban az esetben induljon el a határ felé, ha azt munkavállalás céljából teszi” – fogalmazott Molnár Attila.

Keszegh Béla kihangsúlyozta, hogy Észak-Komárom ebből a szempontból is specifikus helyzetben van. A korlátozó rendelkezés március 23-án éjfélig tart. Hozzátette, a már említett munkáltatói igazolás lehet magyar nyelvű, de hivatalosnak kell lennie” – mondta el az észak-komáromi polgármester.

Komárom különleges helyzetét mutatja, hogy sok szlovák állampolgár él a magyar oldalon, de munkájuk és gyermekeik iskolája Észak-Komáromhoz köti őket. Így van ezzel a For You együttes énekesnője, Lantos Borbély Katalin is.

„A lányaim Észak-Komáromba járnak iskolába, óvodába. Nekem az együttes miatt hetente többször kell Pozsonyba mennem, míg a szüleim Tardoskedden élnek. Most beszüntetjük a családlátogatást, az együttes kényszerszünetet tart, az összes márciusi koncertet lemondtuk, kérdéses, hogy mi lesz az áprilisiakkal. A férjem Pesten dolgozik, az összes külföldi útját lemondták, náluk is készülnek a home office-ra.”

Lezárt kishatárok

A magyar Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint lezárták a magyar–osztrák kishatárokat. Győr-Moson-Sopronból csak a rendőri ellenőrzés alatt álló hegyeshalmi és a soproni átkelőn érkezhetnek hazánkba külföldi utazók, míg a kópházi és a fertődi határ kizárólag a magyarok és osztrákok előtt nyitott. A kishatárokat – így Sopron környékén a brennbergbányait, az ágfalvit, a szentmargitbányait, a Sopronkövesd–Füles (Nikitsch) és a Zsira–Locsmánd (Lutzmannsburg) közöttit – határozatlan ideig lezárták.

– A soproni székhelyű GYSEV Zrt. által közlekedtetett nemzetközi vonatok a meghirdetetett menetrend szerint közlekednek – mondta Rázó László, a GYSEV szóvivője. – Ugyanakkor március 13-ától az országba külföldről nem léphet be személyszállító vonat, ezért ezeket a szerelvényeket a magyar–szlovák, illetve az osztrák–szlovák határállomásokig közlekedteti a GYSEV Zrt.

– Vasúttársaságunk növelte a személyszállító vasúti járművek takarításának gyakoriságát, fertőtlenítését. Az összes olyan járműben, ahol a mellékhelyiségekben folyékony szappan használatára alkalmas eszköz áll rendelkezésre, azokat speciális, vírusölő szappannal töltjük fel – húzta alá Rázó László.

Kevesebb a vásárló

– Ha nem itt dolgoznék, én sem szívesen jönnék egy olyan helyre, ahol sok ember megfordulhat – szólt az Árkád egyik cipőboltjának eladója társához, miután kinézett a folyosóra. Az Árkád egy emeleti, márkás ruhákat áruló üzletében lapunknak elmondták, hogy vásárlóik több mint fele érkezik a Felvidékről, ráadásul jó vevőnek számítanak. Így aztán biztos, hogy a forgalmuk meg fogja érezni, ha elmaradnak a határon túliak.

– Az egyik drogériában mindenki fertőtlenítőt keresett, mire egy pakkot kipakoltak, elkapkodták. Az Árkád közleményében az szerepel, hogy a bevásárlóközpont zavartalanul üzemel, gyakoribb a tisztítás, fertőtlenítés. A bevásárlóközponttól nem messze zsolnai rendszámú gépjárműben ázsiai férfiak üldögéltek. Bae és kollégája egy dél-koreai cég komáromi nagyberuházásán dolgozik. Bár a magyar oldalon laknak, sokszor megfordulnak a Szlovákiához tartozó Komáromban is.

– Gyakran jövünk ide vásárolni, ez nem fog változni. A céghez nagyon sok munkatárs érkezett Dél-Koreából, de elkülönítették őket, betartjuk a higiéniai szabályokat, nem félünk. Mi egy éve érkeztünk Dél-Koreából, azóta nem voltunk otthon, tehát nem lehetünk vírushordozók.

Péntek, 22.11 – Dr. Dézsi Csaba András polgármester bejelentette: hétfőtől az óvodák és a bölcsődék is bezárnak Győrben.