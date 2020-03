Koronavírus – Digitális oktatás: nagy a szakadék a tanárok és a diákok között

A hét elején átállt az ország a digitális távoktatásra. Még rengeteg a kérdés tanárban, diákban, szülőben, de összességében elmondhatjuk, jól vizsgáztunk. Mészáros Péter fizika szakos tanár, a győri élménypedagógia atyja szerint vakon repültünk át a XXI. századba, de ő már most látja a koronavírus okozta helyzet pozitív hozadékait.

– Olyan élethelyzetben vagyunk, amilyenben még sosem volt részünk. Egy hétvége alatt kellett kitalálni, hogy hétfőtől elindulhasson a digitális oktatás. Milyen kihívásokról beszélünk?

– Lényegében a XIX. századból kellett 100 év helyett néhány nap alatt átugrani a XXI. századba. Hiába mondjuk azt, hogy az informatika évtizedek óta az életünk része, a pedagógusok közül nagyon kevesen használják állandóan a technika adta lehetőségeket, ezek a tanárok még mindig egzotikus bogaraknak tűnnek a többiek között. Hiába voltak ilyen irányú továbbképzések, jelen pillanatban kimondható, hogy a diákok és a tanárok informatikai tudása között szakadék van. Egy mostani kisiskolás, sőt, már az óvodások is előbb használják profi módon a táblagépet vagy a mobiltelefont, mint hogy megtanulnának beszélni. Ezeket a gyerekeket kell azoknak a hatvan év körüli tanároknak tanítani, akiknek a gyerekkorában még lehet, hogy petróleumlámpával világítottak. Ezt a digitális szakadékot egy módon lehet áthidalni, hogy ha a tanárok belátják azt, hogy bárkitől lehet tanulni. Nekik is. Lehet ez másik kolléga, szülő, vagy akár diák is. Ez az egyik hozadéka a jelenlegi állapotnak. Most nincsenek kizárólagos megmondó emberek, hanem mindenki tanulhat mindenkitől.

Tanulni bárkitől lehet

– Ehhez elég nyitottnak kell lenni?

– Így van. Ez máshogy nem megy. Tudja, amikor a Krúdyban tanítottam, az általam életre hívott fizika napjának az volt a lényege, hogy a diákok nyugodtan lehetnek okosabbak a tanáraiknál és ennek mindenki örült. Most is ez van. Bárki lehet bárkinél okosabb. A beosztott a főnöknél, a szülő a tanárnál, a diák a szülőnél, szóval tényleg bárki bárkitől tanulhat, ha hajlandóak vagyunk belátni a korlátainkat.

– Ezek szerint most az a helyzet állt elő, hogy egy erősebb hierarchiával rendelkező, úgymond poroszos iskolában nehezebben állnak át? Vagy éppen az erős, határozott irányítás miatt lesznek hatékonyabbak?

– Meg kell maradnia a poroszos rendnek is, mert azért valljuk be, most még egyáltalán nem tiszta a kép. Amikor megtörtént a digitális munkarendre való átállás, csodaként éltem meg, hogy a neten percről percre alakultak a különböző Facebook-csoportok. A kollégák az éjszakájukat és a hétvégéjüket nem kímélve ötleteltek, ellátták egymást tanácsokkal. Ez nyilván valamilyen káoszt is eredményezett, mert volt, aki már a hétvégén elkezdett házi feladatokat adni úgy, hogy az iskola vezetősége még össze sem ült. A tanárok egyéni kezdeményezései miatt előfordult olyan is, hogy egy iskolán belül többféle felületet akartak használni. Nem szabad ilyenekkel megőrjíteni a diákokat és a szülőket.

Túl sok felület

– Ez rendben is volna, de többgyermekes családoknál bizony elég gyakori, hogy különböző iskolákba járnak a gyerekek. Egy háromgyerekes családnál például személyes tapasztalatból tudom, hogy a Google Classroomtól kezdve a Skype-on, Facebook-csoportokon, Messengeren át a Krétáig mindent figyelniük kell, hogy egyik gyerek se maradjon le egyetlen információról sem.

– Ha megengedi, hogy humorral közelítsem meg a témát, akkor bizony előfordulhat, hogy a családon belüli erőszak minősített eseteit eredményezik a kütyühasználat feltételei. Elég csak azt a szituációt elképzelni, amikor az énekórán felelő és az éppen matekdolgozatot író gyerek egy légtérbe kényszerül. Vannak bökkenők és kellenek is. Ez egy fájdalmas szülés. A XIX.-ből a XXI. századba ugrani néhány nap alatt, az egy nagyon nehéz szülés.

Pozitív történések

– A túlhordott gyerek esete, ahol előkerült a fogó is?

– Így van. Most aztán minden eszközt be kell vetni, hogy ez a gyermek, akit úgy hívunk, hogy digitális oktatás, egészségesen világra jöhessen. De gondoljunk azokra a kollégákra, akik eddig masszívan ellenálltak és mást kértek meg, hogy az e-naplóba belépjenek helyettük, vagy azokra a családokra, ahol most derül ki, hogy a 15 éve vásárolt laptop tele van vírussal, elavult az operációs rendszer, vagy egyáltalán nincsenek felszerelve informatikai eszközökkel. Sorolhatnánk, hogy mennyi akadályon kell átvergődni. Ugyanakkor példa nélküli, csodálatos és olykor megható összefogásnak lehetünk szemtanúi. Cégek, magánszemélyek ajánlanak fel eszközöket, láttam egy informatikust, aki felajánlotta, hogy „örökbe fogad” egy iskolát szoftvereket telepíteni, betanítani, telefonos társaságok megnövelték a mobilnetkeretet, tananyagok, könyvek, előadások váltak ingyen elérhetővé. Hihetetlen pozitív energiák szabadulnak fel ebben az amúgy negatív környezetben.

Legyünk nyitottak

Mészáros Péter azt tanácsolja, hogy legyünk nyitottak és érdeklődőek. Az Online otthon oktatás nevű Facebook-csoportot bátran ajánlja szülőknek, diákoknak, a kollégáinak is, hogy információt, ötleteket, tippeket szerezzenek.

