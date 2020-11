Koronavírus – Csornán három doktor vírusos, egy elhunyt

Csorna egészségügyi alapellátása „gyakorlatilag térdre rogyott”, fogalmazott közösségi oldalán közzétett tájékoztatójában dr. Antal Miklós háziorvos. A szakember arra utalt, hogy vele együtt három kollégája fertőződött meg a koronavírussal.

Nehéz helyzetbe került a csornai háziorvosi alapellátás. Ahogy dr. Antal Miklós fogalmazott internetes felhívásában: „gyakorlatilag térdre rogyott” a rendszer. A városban négy felnőtt- és két gyermekkörzet működik, a hatból mindössze kettőben van most hadra fogható orvos. Dr. Gelencsér Gyula, Csorna köztiszteletben álló, a betegeket évtizedeken át gyógyító háziorvosa néhány hete elhunyt. Praxisát helyettesítéssel, a betegek átirányításával látják el. Időközben három doktor a koronavírus miatt esett ki a praxisából.

A területi vezető is besegít

Dr. Balázs Mihály, a háziorvosi kollegiális rendszer területi vezetője, Bágyogszovát háziorvosa szintén besegít a csornai ellátásba.

– A betegek ellátása nem kerülhet veszélybe és térdre rogyva is, de tesszük a dolgunkat – hangsúlyozta dr. Balázs Mihály. – A betegeknek nyilván nehézséget jelent, hogy nem a megszokott orvossal és esetleg nem is a megszokott rendelőben találkoznak. Ám alapvetően minden beteget megvizsgálunk, mindenki találkozhat orvossal, akinek a helyzete, betegsége, állapota ezt indokolja. A vírussal küzdő kollégáink is dolgoznak egyébként otthonról, hiszen a receptfelírást megoldják, a beutalókat és a táppénzes papírokat intézik. Ez is nagy segítség.

A rendelőbe csak akut esetben!

Dr. Balázs Mihály elmondta: a néhai Gelencsér doktor körzetét dr. Pődör István viszi, dr. Antal Miklóst pedig ő helyettesíti bágyogszováti rendelőjében. A háziorvosok egyébként közösségi oldalaikon tájékoztatják betegeiket az éppen aktuális helyzetről. Bejegyzéseikben kérik, hogy receptfelírás ügyében használják az elektronikus lehetőségeket és a rendelőt lehetőleg csak akut esetben keressék fel.

– Úgy látom, a betegek megértik a helyzetet és tudomásul veszik. Az orvosok között pedig az összefogás és a segítség nagyon szép példáit látom. Önként lépnek egymás helyére, ha valaki kiesik, akár az alapellátásról, akár az ügyeleti ellátásról van szó.

Ez a megállapítás az egész Csornai járásra igaz – jegyezte meg. Kérdésünkre, mely szerint az orvosokra milyen eljárás vonatkozik vírusos betegség esetén, elmondta: egy orvos korábban csak két negatív teszt után állhatott újra munkába. Ez komoly gondokat okozott, hiszen a teszt gyakran a betegség elmúltával is hosszú ideig pozitív lehet. A mostani rend szerint, ha nincs is két negatív teszt, a huszonegyedik nap után újra munkába állhatnak a doktorok.

Bírom, mert bírnom kelL

Dr. Pődör István tehát az egyedüli egészséges háziorvos most Csornán, ráadásul ő gyógyítja a farádi betegeket is. „Bírom, mert bírnom kell – reagált a Kisalföld megkeresésére. – Telefonon keresztül beszélünk elsősorban a betegeinkkel, ha úgy látom, hogy indokolt a személyes vizsgálat is, akkor időpontot egyeztetünk. A többség elfogadja, hogy most ez a helyzet, de persze akadnak elégedetlenkedők is.”

Szűr Bernadett táppénzét intézte pénteken délelőtt. „Pődör doktor úr a háziorvosom, gyorsan elintéztem, amit szerettem volna, hogy ne tartsam fel sokáig. Minden elismerésem az övé, hogy ilyen körülmények között is megállja a helyét” – fogalmazott Szűr Bernadett.