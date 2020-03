Koronavírus – Ausztria újabb korlátozásokat jelentett be

Újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében vasárnap éjjel, ezek értelmében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.

A legfontosabb országos és külföldi hírek a járványról >> Itt elolvashatja a szombat és vasárnap történteket >> Hétfő 6.40 – Ausztria tovább szigorított Újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében vasárnap éjjel, ezek értelmében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk. Sebastian Kurz kancellár emellett arra kérte az Ausztriában élőket, hogy szigeteljék el magukat, csak azokkal érintkezzenek, akikkel egy háztartásban élnek. A kormányfő közleményében arra biztatja az embereket, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha halaszthatatlan feladatuk van, élelmiszert kell vásárolniuk vagy segíteniük kell másokon. Kurz hivatala tudatta, hogy az 5 főnél nagyobb összejövetelek csak akkor engedélyezettek, ha a járvány elleni küzdelmet szolgálják. Aki mégis ki akar mozdulni, az csak egyedül, vagy vele egy háztartásban élőkkel tegye – mondta Kurz az APA osztrák hírügynökségnek. Az ország nyugati részén fekvő Tirol vezetése vasárnap bejelentette, hogy a tartomány egészét vesztegzár alá vonják. Itt jelent meg először Ausztriában az új koronavírus, és már 245 embert fertőzött meg. Bécs egyúttal bővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyekből korlátozza a belépést; felkerült a listára az Egyesült Királyság, Hollandia, Oroszország és Ukrajna is. Ezentúl az onnan érkezőknek két hétre karanténba kell vonulniuk, vagy orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy egészségesek. Kurz egy vasárnap esti interjúban arról beszélt, az osztrák kormány célja, hogy leállítsa a légi forgalmat a fertőzött területekről, ám egyelőre még fenntartják a minimális közlekedést, hogy a külföldön tartózkodó osztrákok hazatérhessenek. „Aki külföldön van, és haza akar térni, az húzzon bele, és sürgősen induljon útnak, vagy vegye fel a kapcsolatot a külügyminisztériummal, hogy hazahozhassuk" – jelentette ki Kurz az ORF 2-es csatornájának adott interjúban vasárnap este. Az osztrák kormány a járvány gazdasági következményeinek enyhítésére 4 milliárd eurót (mintegy 1350 milliárd forint) különített el. Ausztriában vasárnap reggelig mintegy 800 fertőzöttet találtak, és egy embert ölt meg az új koronavírus. Bécs már korábban elrendelte az iskolák és a legtöbb üzlet bezárását, emellett Olaszországból és Svájcból már korábban beutazási tilalmat rendelt el.