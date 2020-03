Koronavírus – Újabb korlátozások Ausztriában – Oktatás: a nap, amikor nem csengettek be

Magánkiadók ajánlják fel ingyen a tankönyveiket, sőt, van olyan önkormányzat, amelyik fizet a szülőnek, ha az iskola bezárása miatt nem tud dolgozni.

7.50 – Március 16 – a nap, amikor nem csengetnek be

Új időszámítás kezdődik az oktatásban, a digitális átállás előbb elérkezett, mint vártuk.

Példa nélküli intézkedések léptek életbe hétfő reggel a magyar oktatásban, a tantermen kívüli, digitális munkarend alapjaiban átszabja a rendszert. A Magyar Nemzet arról ír, hogy az első hallásra megugorhatatlannak tűnő akadályt azonban meglepően jól vették a pedagógusok, úgy tűnik, a virtuá­lis kapcsolattartás és a digitális csoportmunka egyáltalán nem ismeretlen nekik. Részletek >>

7.30 – Korlátozásokat vezetett be a szerb határőrizet, változások lépnek életbe a magyar-szerb határszakaszon – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon hétfő hajnalban. A belgrádi magyar nagykövetség tájékoztatása szerint hétfőtől a Szerbiában bevezetett rendkívüli állapot miatt mind a közúti, mind a vasúti szerb államhatárt csak szerb állampolgárok, diplomaták, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, valamint a segíteni érkező orvosi személyzet tagjai léphetik át – írták.

Hétfő 6.40 – Ausztria tovább szigorított

Újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében vasárnap éjjel, ezek értelmében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.

Sebastian Kurz kancellár emellett arra kérte az Ausztriában élőket, hogy szigeteljék el magukat, csak azokkal érintkezzenek, akikkel egy háztartásban élnek. A kormányfő közleményében arra biztatja az embereket, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha halaszthatatlan feladatuk van, élelmiszert kell vásárolniuk vagy segíteniük kell másokon. Kurz hivatala tudatta, hogy az 5 főnél nagyobb összejövetelek csak akkor engedélyezettek, ha a járvány elleni küzdelmet szolgálják. Aki mégis ki akar mozdulni, az csak egyedül, vagy vele egy háztartásban élőkkel tegye – mondta Kurz az APA osztrák hírügynökségnek.

Az ország nyugati részén fekvő Tirol vezetése vasárnap bejelentette, hogy a tartomány egészét vesztegzár alá vonják. Itt jelent meg először Ausztriában az új koronavírus, és már 245 embert fertőzött meg. Bécs egyúttal bővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyekből korlátozza a belépést; felkerült a listára az Egyesült Királyság, Hollandia, Oroszország és Ukrajna is. Ezentúl az onnan érkezőknek két hétre karanténba kell vonulniuk, vagy orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy egészségesek.

Kurz egy vasárnap esti interjúban arról beszélt, az osztrák kormány célja, hogy leállítsa a légi forgalmat a fertőzött területekről, ám egyelőre még fenntartják a minimális közlekedést, hogy a külföldön tartózkodó osztrákok hazatérhessenek.

„Aki külföldön van, és haza akar térni, az húzzon bele, és sürgősen induljon útnak, vagy vegye fel a kapcsolatot a külügyminisztériummal, hogy hazahozhassuk” – jelentette ki Kurz az ORF 2-es csatornájának adott interjúban vasárnap este. Az osztrák kormány a járvány gazdasági következményeinek enyhítésére 4 milliárd eurót (mintegy 1350 milliárd forint) különített el.

Ausztriában vasárnap reggelig mintegy 800 fertőzöttet találtak, és egy embert ölt meg az új koronavírus. Bécs már korábban elrendelte az iskolák és a legtöbb üzlet bezárását, emellett Olaszországból és Svájcból már korábban beutazási tilalmat rendelt el.

Óvják a kórházi betegeket

Győr

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa, dr. Tamás László János a járványügyi vészhelyzetre tekintettel elrendelte a fekvőbeteg-, egynapos és ambuláns ellátások elhalasztását, valamint a kórházi járóbeteg-szakellátás elhalasztását. A sürgős esetek a súlyos egészségkárosodás veszélye miatt és a legalább két hónapig nem halasztható betegségek ellátása természetesen folyamatos. Szüneteltetni kell a szűréseket, kontrollvizsgálatokat, fogorvosi ellátást, gondozást. Kivételt az állapotromlás és az orvosi beavatkozás – mint a varratszedés, nem halasztható kötés, gipszeltávolítás, terhesgondozás – legszükségesebb esete képezhet.

A leletkiadás szünetel, azok elérhetőek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) online felületén. Az előjegyzett betegeket haladéktalanul értesíteni kell – olvasható a főigazgató közleményében. A sürgősségi bevatkozás szükségességéről az osztályvezető főorvos dönt.

A kórház főigazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy az intézkedésre azért került sor, mert a kórházban fekvő betegek a legveszélyeztetettebbek, betegségük miatt szervezetük le van gyengülve. Ezért az a cél, hogy minél kevesebb ember legyen a kórház területén, hogy ne kerüljön be a koronavírus. Az egészségügyi személyzetet is védeni kell, hogy a betegek ellátásához szükséges létszám biztosított legyen.

Mosonmagyaróvár

A mosonmagyaróvári Karolina Kórházban látogatási tilalom van, a vért adni kívánókat csoportokra osztják, és az eddigi két óra helyett négy órában, reggel 6-tól 10 óráig várják őket. A lelethez az EESZT felületén lehet hozzájutni.

Csorna

A csornai Margit Kórház igazgató főorvosa, dr. Winiczai Zoltán a Kisalföldnek elmondta: a szakrendelések működnek. Minden kórteremben van plazmalégszűrő berendezés, ami a kórterem levegőjét folyamatosan fertőtleníti.

Kapuvár

A kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban a rendelésre váró járóbetegek, ha náthásak, köhögnek, maszkot kapnak – tájékoztatta lapunkat dr. Benedek Zoltán igazgató főorvos.

Csehország – vesztegzár

Országos vesztegzárat rendelt el a cseh kormány március 16-tól március 24-ig – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormány vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón. „Az intézkedés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása” – hangsúlyozta Babis. A miniszterelnök közlése szerint a kormány több mint 6 óra tárgyalás után összesen 15 határozatot fogadott el a témában. A kabinet jelentősen korlátozza az emberek szabad mozgását. Nem hagyhatják el a lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak.