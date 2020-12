Koronavírus – Alacsony fertőzöttséget mértek a megyei dolgozók tesztelésén

A megyében közel félszáz munkacsoport vett részt a vizsgálatokban.

Az elmúlt két hétben végezték az oktatási és nevelési intézmények munkatársainak tesztelését, illetve a héten megkezdődött az államigazgatásban dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak szűrése is. Győr-Moson-Sopron megyében közel félszáz munkacsoport vett részt a vizsgálatokban. A tesztelés részleteiről nyilatkozott lapunknak Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is.

– Hogyan zajlott a szociális intézmények dolgozóinak, illetve az általános iskolák, óvodák és a bölcsődék munkatársainak az országos tesztprogramban történő tesztelése?

– Az elmúlt két hétben az iskolák, óvodák és a bölcsődék munkatársai körében a tesztelést a megyei védelmi bizottság a kormányhivatallal együttműködve koordinálta és hajtotta végre – részletezte Széles Sándor.

– A szociális intézmények számára a kormányhivatal a gyors­teszteket és a védőeszközöket biztosította – tette hozzá Széles Sándor kormánymegbízott.

A napi rutin szerint, egy eligazítás után kezdődhetett meg a helyszíneken a célzott, csoportos tesztelés. A vizsgálatokat három-négy fős csapatok végezték. Egy-egy munkacsoport két egyetemistából, egy adminisztrátorból és szükség szerint egy gépkocsivezetőből állt. A megyében tevékenykedő csapataink mintegy 600 helyszínre látogattak el.

– Milyen ellátásban részesültek a tesztelésben részt vevő hallgatók?

– Az egyetemisták részére, amennyiben ezt kérték, szállást biztosított a kormányhivatal, továbbá napi háromszori étkezést, és természetesen a feladatellátáshoz szükséges megfelelő védőfelszerelést. Emellett csoportos biztosítást is kötöttek az egyetemistákra. A hallgatók az ország egész területéről érkeztek. A tesztelésben részt vett egyetemisták többsége orvostanhallgató, de részt vettek más egészségügyi szakirányú, például dietetikus-, mentőtiszt-, ápolóképzést folytató hallgatók is. A kirendelt diákok többsége megyei kötődésű. Munkájuk elengedhetetlen az akció sikeressége szempontjából, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik.

– Milyen adatokat tudhatunk meg a tesztelésekről és ezekből milyen következtetéseket lehet levonni?

– A nevelési és oktatási intézmények munkatársai számára a tesztelés önkéntesen zajlott. Országos szinten a vártnál alacsonyabb részvételi arány mellett alacsony fertőzöttséget mutatnak a dolgozóknál az elmúlt időszakban végzett célzott, csoportos tesztelés eredményei. A megyei adatok alapján elmondható, hogy a részvételi arány hasonló az országos részvételi arányhoz. Megyénkben több mint tizenhárom és fél ezer dolgozót teszteltek, akiknek nem egészen két százaléka bizonyult csupán pozitívnak. Ez alapján megyénkben az országos átlaghoz képest alacsonyabb fertőzöttségi eredménnyel zárult az elmúlt két hét. Akinek pozitív lett az eredménye, annak haladéktalanul jelentkeznie kellett háziorvosánál, aki akkor engedélyezheti a munkába való visszatérést, ha a tíz nap karantén letelt és a dolgozó már három napja tünetmentes.

– Mi a tesztelési időszak következő fázisa, lesznek-e még csoportok, akik önkéntes tesztelésen vehetnek részt?

– A szűrés a területi államigazgatásban dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak tesztelésével folytatódott. Összesen 366 kolléga vetette magát alá ennek, akik közül szerencsére csak nagyon kevesek bizonyultak pozitívnak. Összességében elmondható, hogy egy sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött. Köszönöm a segítséget az egyetemistáknak, valamint azoknak a kollégáknak, akik valamely módon közreműködtek a tesztelésben, illetve annak megszervezésében. Valamennyien kiváló munkát végeztek. Ez a feladat, ahogyan a vírus elleni védekezés is csak együtt sikerülhet!