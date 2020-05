Koronavírus – 81 fertőzött Győr-Moson-Sopron megyében – Győrben is adhat vérplazmát

Meghalt 10 idős, krónikus beteg, és 39-cel, 3150-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Minden önkéntes egy vírusbetegen segíthet

Az országban már hat helyen vesznek le vérplazmát koronavírusból felgyógyult önként jelentkezőktől, hogy ezzel segítsék a súlyos állapotban lépő betegek kezelését. Győr-Moson-Sopronban a győri Plazma Ponton van erre lehetőség.

Minden plazmaadó egy betegen segíthet ilyen módon – tudtuk meg dr. Gyimesi Hildától, a Plazmaszolgálat Kft. orvosszakmai vezetőjétől.

– Azokat várjuk, akik igazol­tan átestek a koronavírus-fertőzésen, minimum két hete tünetmentesek és a karanténállapotot esetükben már feloldották. Emellett természetesen a plazmaadáshoz szükséges feltételeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek – mondta el dr. Gyimesi Hilda. Hozzátette: a férfiak plazmáját közvetlenül fel tudják használni a betegek gyógyításában, míg a nőké tartalmaz olyan fehérjéket, amik közvetlen transzfúzió esetén szövődményeket okozhatnak, ezért azt jobban tudják hasznosítani gyógyszerkiindulási alapanyagként.

– Az ország hat városában, köztük Győrben is működő centrumainkban a Covid–19-en átesett nőket és férfiakat egyaránt várjuk, az ő plazmájukra az úgynevezett anti-SARS-CoV-2 hyperimmunglobulin előállításához van nagy szükség. Ez egy gyógyszergyári körülmények között előállított plazmakészítmény, ami a koronavírus-fertőzött betegek gyógyítására lesz alkalmas.

A nagyobb lefedettség és hatékonyság érdekében – az EMMI javaslatára és az Operatív Törzs támogatásával – létrejött egy országos konzorcium, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett betegek vérplazmájából terápiás készítményt hozzanak létre. A tudományos munka célja a vírusfertőzött betegek passzív immunizálása.

A vérplazmavételtől pedig senkinek nem kell tartania. Ez egy, a véradáshoz hasonló eljárás, csak itt a vért egy speciális készülék segítségével, természetesen egyszer használatos eszközökkel, szétválasztják. A sejtes elemek, mint például a vörös- és fehérvérsejt, vérlemezke, visszakerülnek a szervezetbe, a plazmát pedig felhasználják terápiás célra vagy gyógyszerkiindulási alapanyagként. De ahhoz, hogy minél több emberen tudjanak ily módon segíteni mindenképpen a betegségen átesett önkéntesek jelentkezésére van szükség.

Meghalt 10 beteg és 3150-re emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 10 idős, krónikus beteg, és 39-cel, 3150-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtök reggel. A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 383-ra emelkedett. 801-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1966. Az aktív fertőzöttek 63 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 52 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Jelenleg 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal adatai szerint jelenleg 10 956-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 94 036. Kiemelték: megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet és továbbra is elkerüljük a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön. Az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra között látogassák.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1544 ember) és Pest megyében (414) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (312), Komárom-Esztergom megye (157), Zala megye (147), és Csongrád megye (102). Vas megyében (14) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.