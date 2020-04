Koronavírus – 75-ről 72-re csökkent a megyei fertőzöttek száma – Újabb 14 beteg halt meg

2284 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 idős krónikus beteg.

7.40 – Több mint 26, millió fertőzött

Az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte meghaladta a 2,6 milliót, csütörtökön 2 628 527 volt, a halálesetek száma 183 424, a gyógyultaké pedig 784 986 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

7.20 – 2284 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 idős krónikus beteg, ezzel 239 főre emelkedett az elhunytak száma, 390-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Megyei adatok – 75-ről 72-re csökken a Győr-Moson-Sopron megyei fertőzöttek száma



Továbbra is Budapesten (1173 ember) és Pest megyében (317) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (213), Győr-Moson-Sopron megye (72), Csongrád megye (57), és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (53). Békés megyében van a legkevesebb fertőzött (13) Magyarországon.

Újra ingázhatnak

Csütörtök reggel 6 órától a határ másik oldalán dolgozó vagy földet művelő magyar és szerb állampolgárok átjárhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőn – jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. A koronavírus-világjárvány miatt Szerbia a közelmúltban rendkívül szigorú korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek nyomán teljesen megtiltották a személyforgalmat az ország határain. Ez természetesen érinti a szerb-magyar határt is – közölte Szijjártó Péter. Zsigó Róbert és Bányai Gábor képviselőtársaim azzal kerestek meg, hogy számos, a határ közelében élő magyarországi és vajdasági magyarnak, valamint a térségben működő vállalkozásoknak mindez komoly nehézségeket okoz, hiszen azok sem tudtak eddig átkelni, akiknek a munkahelyük a határ másik oldalán van – tudatta. Képviselőtársaim kérése alapján megbeszéléseket folytattam a szerb belügyminiszterrel, Nebojsa Stefanoviccsal és az európai integrációs miniszterrel, Jadranka Joksimoviccsal, melyek során sikerült megállapodnunk abban, hogy három határátkelőhelyen lehetővé tesszük az ingázást a magyar és a szerb állampolgárok számára – tette hozzá.