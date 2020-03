Koronavírus – Meghalt egy fertőzött Magyarországon – Kedd este is zúgott a taps Győrben – Olvasónk verset írt a bezártságról

226-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

7.15 – Meghalt egy koronavírus-fertőzött brit beteg Magyarországon – írta a koronavirus.gov.hu szerda reggel.

Ezzel tízre nőtt a koronavírusban meghaltak száma.

Azt is írták, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 226-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Összesítésük szerint a Magyarországon beazonosított új koronavírus-fertőzöttek közül 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 212 magyar állampolgár. Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat – szögezték le.

7.10 – Egyesével vizsgálták felül az elmúlt napokban a korábban tervezett hálózati beavatkozásokat az E.ON szakemberei, hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben kelljen a rendkívüli helyzetben ilyen munkát végezni. Az ügyfelek a vállalat weboldalán tájékozódhatnak az őket érintő tervezett munkákról, a lemondásokról, erről e-mail vagy sms formájában értesítést is igényelhetnek.

A településeket érintő tervezett munkálatok az alábbi oldalon is nyomon követhetők >>

Az E.ON online ügyfélszolgálatán, az eon.hu/ugyintezes oldalon.

7.00 – Elküldöm a rímeket, amelyek a 7. kényszerből itthon töltött napom után kifakadtak belőlem – írta olvasónk.

Törés

Mint megtört szárnyú kismadár, merengek bezárva,

Szomorú szemekkel tekintek a világra,

Ezer meg egy kérdés megválaszolatlan marad,

S bár az idő állni látszik, mégis egyre szalad.

Emlékszem még, mikor először megnéztem példaképem életének filmjét,

S elképzelni sem mertem, mi volna, ha Én is abban az időben élnék,

Ha nem járhatnék szabadon az utcán, nem élhetném úgy az életem, mint még 2 hete éltem,

De álmomban sem gondoltam, bekövetkezik mitől annyira féltem.

Bezárva az ajtót magam mögött, távol mindentől, s mindenkitől, mi biztonságot ad,

Lassan Bennem is csak a kétely s a félelem marad.

Már csak az ágyú dörgés hangja „kell” s úgy érzem,

Megtörténik minden, mi volt abban a filmben.

Az emberek újjal mutogatnak egymásra, öntörvényűen cselekednek,

Mindenütt csak a rosszat halljuk, nincs nyugta az embernek,

Az önzőség és a félelem, számtalan emberen eluralkodott,

Szép lassan romba dől minden, mit egykor magának megalkotott.

Mi eddig egy karnyújtásnyira volt, s mi alapvetőnek vettük létezését,

Ma távol van Tőlünk, pedig igényelnénk jelenlétét,

A szabadságot átvette a „mit szabad, s mit nem”

Hirtelen porrá lett mindaz miben hittem.

Tehetetlenség veszi át a minden napok szerepét,

Csakis a szobánk lehet biztos menedék,

S csak a hit marad, a remény, hogy hamarosan vége,

Újra főszerepet kap az egészség és a béke.

Ha egyszer véget ér ez az egész, bármi is legyen ez,

Arról, mit most átélünk soha meg ne feledkezz,

Legyen ez egy drága lecke mindenkinek a Földön,

Talán most megtanuljuk értékelni, hogy az ÉLET nem börtön!

DB. 2020.03.24.

Szigorítják Romániában a kijárási tilalmat szerda  déltől 

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében szerda déltől tovább korlátozzák a kijárást Romániában, a közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba pedig a katonaságot is bevonják – jelentette be Marcel Vela belügyminiszter kedd este. A rendkívüli állapot idején intézkedő tárcavezető harmadik katonai rendeletében előírta: ezentúl napközben is csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésükhöz szükséges termékeket kell beszerezniük, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük közvetlen közelében. A lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak. A legveszélyeztetettebbnek minősülő 65 év feletti korosztály számára a kijárást csak 11 és 13 óra között engedélyezik, kivéve ha munkaügyi kötelezettségeiknek tesznek eleget, gazdálkodnak, illetve rászorulókról gondoskodnak. Olaszország és Spanyolország után Románia szerda estétől Németországgal és Franciaországgal is felfüggeszti 14 napra a menetrendszerű légi közlekedést. A Romániába beutazók ezentúl – függetlenül attól, honnan érkeznek – 14 napra házi elkülönítőbe kerülnek. A kedden kiadott újabb katonai rendelet szerint az ebben az időszakan lejáró hivatalos iratok cserélésére vagy meghosszabbítására 90 nap áll majd rendelkezésre a rendkívüli állapot után. A belügyminisztériumi sajtótájékoztatón Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár felhívta az önkéntes véradók figyelmét, hogy a rendkívüli állapot idején is nagy szükség van a segítségükre, a tartalékok fogytán vannak, így a koronavírus-válság a más betegségekben szenvedők vagy műtéti beavatkozásra szorulók életét is veszélyezteti.