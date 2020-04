Koronavírus – 61 fertőzött Győr-Moson-Sopronban – Tizenhárman haltak meg Magyarországon

Az elhunytak száma 122-re emelkedett.

7.05 – 61fertőzött Győr-Moson-Sopron megyében

Meghalt 13 beteg, és egy nap alatt 54-gyel, 1512-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – írta a koronavirus.gov.hu kedd reggel.

A honlapon azt írták, hogy az elhunytak száma 122-re emelkedett kedden. Hozzátették, a csoportos megbetegedések szakaszában van a járvány, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők és aki teheti, maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött (732 fő).

A honlapon elérhető térkép szerint Budapestet Pest megye követi 220 fertőzöttel, majd Fejér megye következik 106 fertőzöttel