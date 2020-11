Koronavírus: 5247 – Hatalmasat ugrott a Győr-Moson-Sopron megyei fertőzöttek száma

509 új igazolt fertőzött egy nap alatt Győr-Moson-Sopron megyében.

Hétfőtől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. A megyében 5200 fölé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Informcióink szerint lassan megtelik a győri Petz-kórház >>

Magyarországon meghalt 70 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 3581 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. 82 780-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1889-re emelkedett, 20476-an már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 60415. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 313-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 29750-en vannak, a mintavételek száma 1 097 371.

A járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.

Hétfőtől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében mindenkitől azt kérik: továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás – hangsúlyozták.

Közölték azt is, hogy az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az influenza elleni ingyenes oltások beadása. A háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással folyamatos.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket – tették hozzá.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik – közölték.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (21 462) és Pest megyében (10 168) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (5282), Győr-Moson-Sopron (5247), Szabolcs-Szatmár-Bereg (4495) és Hajdú-Bihar megye (4297). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (891).

A világban

Több mint 400 ezerrel nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma egy nap alatt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint hétfő reggeli adatai szerint.

A világon 46 509 232 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 200 361, a gyógyultaké pedig 31 078 769. Egy nappal korábban 46 071 388 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 1 195 408 volt.

A fertőzés 190 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 9 206 975 fertőzött volt eddig a napig, 230 995-en haltak meg, és 3 630 579-en meggyógyultak.

Indiában 8 229 313 fertőzöttet, 122 607 halálos áldozatot és 7 544 798 gyógyultat jegyeztek fel.

Brazíliában 5 545 705 fertőzöttről, 160 074 halálos áldozatról és 5 022 338 gyógyultról tudni.

Oroszországban 1 624 648-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 28 026-ra, a gyógyultaké pedig 1 218 619-re emelkedett.

Franciaországban 1 458 999 fertőzöttről, 37 057 halálos áldozatról és 123 664 gyógyultról tudni.

Spanyolországban 1 185 678 fertőzöttet és 35 878 halálos áldozatot regisztráltak.

Argentínában 1 173 533 a fertőzöttek és 31 140 a halottak száma.

Kolumbiában 1 082 767 fertőzöttet és 31 796 halálos áldozatot tartanak nyilván.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 1 038 054, és 46 807-en haltak meg a betegségben.

Mexikóban 929 392 az igazolt vírusbetegek és 91 895 a halottak száma.

A Dél-afrikai Köztársaságban 726 823 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 19 411-en meghaltak, 655 330-an pedig felgyógyultak.

Olaszországban a fertőzöttek száma 709 335, a halálos áldozatoké 38 826, és 292 380-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Iránban 620 491 fertőzöttet, 35 298 halálesetet és 486 691 gyógyultat tartanak számon.

Németországban 552 060 a fertőzöttek száma, 10 541 a halottaké, 363 545-en meggyógyultak.

Ukrajnában 407 573 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 7515, a gyógyultaké 168 495.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 91 397 fertőzéses esetet tartottak nyilván hétfőn reggel, valamint 4739 halálos áldozatot és 86 162 gyógyultat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.