Koronavírus – 34 fertőzött Győr-Moson-Sopronban – Vasárnap is tart a Maradj Otthon! fesztivál

733-ra emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon.

8.20 – Vasárnap is Maradj Otthon! fesztivál

Több mint 100 fesztivál, klub és koncerthelyszín összefogásával két hete indult el az ország legnagyobb virtuális rendezvénysorozata, a Maradj Otthon! fesztivál, amely már több, mint 2 millió embert ért el a Facebookon. A szervezők célja, hogy olyan zenei és más típusú közvetítéseket kínáljanak, amelyek arra ösztönzik a közönséget, hogy az előírásokat komolyan véve ne hagyják el a lakóhelyüket. Részletek >>

7.34 –

34 fertőzött Győr-Moson-Sopron megyében

A koronavirus.gov.hu térképe alapján továbbra is Budapesten (313 ember) és Pest megyében (142) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Győr-Moson-Sopron megye (34), Csongrád (30) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (28) megye. Az ország keleti felében több megyében tíznél is kevesebb fertőzött van: Békés megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (8-8), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (7), Heves megyében (3). Utóbbi megyében van a legkevesebb fertőzött az országban.

7.25 – Meghalt két beteg és 733-ra emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt két 80 év feletti idős beteg, és 733-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – írta a koronavirus.gov.hu vasárnap reggel.

Azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, de 66-ra emelkedett a gyógyultak száma is.

Az oldal adatai szerint a betegségbe mostanáig 34-en haltak bele, a gyógyultak száma 66. Jelenleg 13 435-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 21 250.

Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. További részletek >>