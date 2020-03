Koronavírus – 300 fertőzött Magyarországon – Hálataps Győrben – videó

Háromszázra nőtt az azonosítottan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

7.00 – Háromszázra nőtt a fertőzöttek száma  Magyarországon

Háromszázra nőtt az azonosítottan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, de ismét több a gyógyult is – írta a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Az eddigi 28-ról 34-re nőtt a gyógyultak száma is. Összesítésük szerint a Magyarországon azonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 300. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnami és 286 magyar állampolgár. Az oldal adatai szerint a betegségbe mostanáig tízen haltak bele. Kórházi karanténban százan vannak, a mintavételek száma 9275. Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

6. 55 – Hálataps

6.40 – A koronavírus nem veszélyezteti a tojásellátási-láncot

Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss hazai tojás a húsvéti asztalra, mivel a tojástermelés folyamatos, és az áruházláncok ellátása is biztosított, a pánikvásárlás nem indokolt, ugyanakkor áremelkedésre lehet számítani – közölte a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) az MTI-vel.