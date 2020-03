Koronavírus – Kijárási tilalom lép életbe holnaptól, mutatjuk hová mehet – 300 fertőzött Magyarországon

Háromszázra nőtt az azonosítottan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

8.00 – Kijárási korlátozás vezetnek be Magyarországon

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni – jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Főbb rendelkezések:

A miniszterelnök bejelentése: kijárási korlátozás lép életbe Magyarországon március 28-tól április 11-ig.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az alábbi indokokkal kerülhet sor:

A 3. § szerinti alapos indok: a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti

tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint

eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és

eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító

tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi

szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. §

szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:

élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási

tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a

továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és

vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban

együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések

javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,

banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az

állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról

gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős

személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

7.00 – Háromszázra nőtt a fertőzöttek száma  Magyarországon

Háromszázra nőtt az azonosítottan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, de ismét több a gyógyult is – írta a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Az eddigi 28-ról 34-re nőtt a gyógyultak száma is. Összesítésük szerint a Magyarországon azonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 300. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnami és 286 magyar állampolgár. Az oldal adatai szerint a betegségbe mostanáig tízen haltak bele. Kórházi karanténban százan vannak, a mintavételek száma 9275. Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss hazai tojás a húsvéti asztalra, mivel a tojástermelés folyamatos, és az áruházláncok ellátása is biztosított, a pánikvásárlás nem indokolt, ugyanakkor áremelkedésre lehet számítani – közölte a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) az MTI-vel.