Környezettudatos tanévkezdésre bíztat az STKH

Több mint 1,8 millió diák ül vissza szeptembertől az iskolapadba országszerte, a nagy tanszerbeszerző túrák tervezésekor pedig egyre több családnál kapnak komoly hangsúlyt a fenntarthatósági szempontok is. A tanévkezdés egyfelől remek alkalmat kínál arra, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedhessenek a környezettudatos gondolkodásmóddal, másfelől a zöld magatartásformák elsajátítása és napi alkalmazása révén nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő esztendőben komoly lépéseket tegyünk a fenntarthatóbb jövő irányába. Ehhez nyújt segítséget az STKH által összegyűjtött, „A környezettudatos tanévkezdés” c. 10+1 gondolatot tartalmazó lista.

Ezt ne hagyja ki! Pénzt hoz a gazdasági növekedés A közszolgáltató gyűjtésében több gondolatot is szentel a pazarlás visszaszorításának, amelyre több alternatívát is kínál, amellyel párhuzamosan megjelenik a tudatos vásárlás szerepének hangsúlyozása. A listában természetesen előkerülnek a környezetbarát alternatívák, a példamutatás fontossága, a szelektív hulladékgyűjtés, de szó esik a helyi zöldségesekről, a PET-palackokról és a tízórairól is. Az összefoglaló amellett, hogy a sokszor jelentéktelennek tűnő, ám annál lényegesebb apróságokra világít rá, jó néhány olyan számadattal is motivál a zöldebb gondolkodásra, amely után a jövőben több szempont biztosan rákerül majd a mi tanév előtti listánkra is. Hogy csak néhány példát említsünk, megtudhatjuk, hogy a legvisszafogottabb becslések alapján mennyi szendvicset kell becsomagolniuk évente a gondos szülőknek, mennyi vizet és energiát spórolhatunk meg, ha egy kicsit odafigyelünk a papírfelhasználásra. Ha szeretne környezettudatosan rákészülni a szeptemberre, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodni az STKH által megfogalmazott 10+1 javaslaton. A teljes cikk elolvasható a közszolgáltató weboldalán (www.stkh.hu) található „Tudástár” menüpont alatt „Környezettudatos tanévkezdés” címmel.