Körbejár a vándorbölcső – dunakiliti olvasónk különleges története

Sokszor őrizgetünk különleges bútordarabokat, amelyeknek története van. Ilyen az a vándorbölcső is, amelyről Horváth Rozália dunakiliti olvasónk számolt be napilapunknak.

˝A mi családunkban is van egy »vándorbölcső«. Nyolc éve készítette a keresztfiam, Élő Ádám. Akkor született ugyanis az első unokám, Szabó Teréz. A bölcső előrelátóan egy kivehető névtáblával készült. Szerencsére, mert azóta benne ringott még négy unokám: Szabó Lukács, Suri Borbála, Tárnoki Mária és Szabó Éva. Közben barátok és ismerősök is »kikölcsönözték« a bölcsőt hosszabb-rövidebb időre. Eddig az unokáimon kívül még hat másik kisbaba ringott benne: Gréti, Léna, Lujzi, Bence, Petra és Gellért. Őszintén remélem, nem sokáig fog üresen állni a bölcső!˝ – írta szerkesztőségünknek dunakiliti olvasónk, Horváth Rozália, aki két fiú és két lány édesanyja.

Érdeklődésünkre elárulta, hogy a bölcső most Győrben van, az idősebbik lányánál, és éppen most nőtte ki a kis Vica. Már két jövőbeli lakója van úton. A nagymama szerint a bölcső különleges. Barátságokat erősít, emlékeztet a múltra, sok szép emlék fűződik hozzá. Az unokái is szívesen hallgatják a vele kapcsolatos meséket.