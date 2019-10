Konferencia az erdők gépesítéséről Sopronban

Nemzetközi szimpóziumnak ad otthont az erdők gépesítéséről Sopron. A Liszt-központban hétfőn kezdődött konferenciára a világ minden részéről érkeztek szakemberek.

A FORMEC 2019 nemzetközi erdészeti gépesítési konferenciára a világ minden tájáról érkeztek szakemberek Sopronba. A tegnap kezdődött tudományos tanácskozáson tizenkilenc szekcióban több mint száz előadás hangzik el.

Az évente más-más országban megrendezett konferencia soproni állomása sorrendben az 52., de idén először az amerikai Council on Forest Engineering (COFE) ülésével együtt szervezték meg. Ez az első alkalom, hogy Európában rendezik meg az erdészeti mérnöki tanács ülését.

Kétszáznegyven szakember érkezett már vasárnap a leghűségesebb városba; regisztráltak a rendezvényre többek között az USA-ból, Japánból, Új-Zélandról, Kanadából is. A Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban az előadásokon túl közel hatvan kutatási téma eredményeiről poszter formájában számolnak be – tájékoztatta a Kisalföldet dr. Czupy Imre, a Soproni Egyetem dékánhelyettese, a konferencia tudományos bizottságának magyar tagja. A szakember elmondta, a résztvevők megismerhetik, hol tart tudományos területükön a világ, mik a legújabb eljárási modellek többek között a biomassza felhasználása, a szállítás, a környezeti hatások területén. A többcélú erdészeti gépeket is bemutatják, szakmai programként szerdán az AustroFoma erdészeti kiállítást és gépbemutatót tekintik meg a résztvevők az ausztriai Forchtensteinben. A négyévente megrendezett bemutatón a legkorszerűbb eszközöket működés közben tekinthetik meg az érdeklődők.

A jövő évi szimpóziumot Oregonban, az USA-ban rendezik majd.