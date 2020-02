Kollégájuknak adtak vért a rendőrök Sopronban

Több mint ötven egyenruhás vett részt a Soproni Rendőrkapitányság szervezésében tartott véradáson. Műtétre váró kollégájuknak ajánlották fel a mennyiséget.

– Évente februárban és ősszel is hirdet véradási akciót a rend­őrkapitányság. Eddig tizenötször adtam vért – mondja Majercsák István címzetes rendőr törzszászlós, vasúti körzeti megbízott. – Sokunkat megmozgatott az idei első alkalom, és szomorú apropóból: egyik kollégánk műtétre vár, sok vérre lesz szüksége. Ez külön motivációt jelentett számunkra, mert az összegyűlt mennyiség felajánlható az ő operációjára. Legalább ennyivel is segíthetjük mielőbbi gyógyulását.

– A közlekedésrendészeti osztály munkatársai időnként súlyos sérüléssel járó balesetnél helyszínelnek, köztük magam is. A látvány tudatosítja bennünk a véradás fontosságát: soha nem lehet tudni, kinek mikor lehet rá szüksége. Emiatt többen is a rendszeres véradók között vagyunk, én negyvenszer nyújtottam már a karomat – közölte Kovács Miklós rendőr alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Hozzátette: a rendszeres véradás saját magának is hasznos, hiszen ezáltal új vérsejtek képzésére készteti a szervezetét.

– Sopronban és vonzáskörzetében kifejezetten jónak mondható a véradási hajlandóság. Az elmúlt esztendőben 7629-en nyújtották karjukat, hogy segítsenek embertársaikon. Ez a szám mintegy hét százalékkal magasabb az azt megelőző esztendő eredményénél. Valójában ebből nem mindenki adhatott vért, mert az előzetes orvosi vizsgálat tíz százalékuknak nem ajánlotta ezt – mondta Szijártó Gyöngyi, a Vöröskereszt soproni területi koordinátora. – Most januárban 656-an jelentek meg a véradásainkon, s a februári számok is jó irányt mutatnak. Városi véradást évente háromszor szervezünk a GYIK Rendezvényházban, s három alkalommal a Búgócsigában, valamint évente kétszer a Papa’s Joe Steakhouse-ban is. Ugyancsak dicséretet érdemel a GYSEV, a Soproni Egyetem aktivitása és a városkörnyéki települések önkormányzatainak hozzáállása, ahol minden tőlük telhetőt megtesznek a véradások sikeréért, sok helyütt évente háromszor is. Ami pedig megyénket illeti, büszkék lehetünk arra, hogy az ország legeredményesebb véradói vagyunk.

– Egy-egy váradótól négy és fél deci vért veszünk. Ez akár három ember életét mentheti meg. A véradás folyamatos népszerűsítése viszont elengedhetetlen a sikerhez. Ajándékokkal, vendéglátással kedveskedünk véradáskor, s ünnepségeken köszöntjük a sokszoros véradókat. A közeli hetekben Fertőendréden, Lövőn, a Berzsenyi Líceumban, a Soproni Egyetemen, a Handler-szakiskolában és a Rotóban is tartunk véradást – zárta a koordinátor.