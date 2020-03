Kocsma helyén épül az új konyha Győrzámolyon

A legutóbbi helyhatósági választásokon Pulai Nikoletta lett Győrzámoly polgármestere. Nemrégiben lapunkban bemutattuk az új faluvezetőt, aki most a legfontosabb önkormányzati feladatokról, a tervezett fejlesztésekről beszélt.

– A falunkon is átvezető 1401-es út közlekedése már teljesen ellehetetleníti az életünket a forgalmi dugók miatt és el is választja a településrészeket. Ez nem csak minket érint, ezért összefogtunk másik négy faluval, Vámosszabadival, Győrújfaluval, Győrladamérral és Dunaszeggel az alsó-szigetközi elkerülőút érdekében. Párhuzamosan haladna a jelenlegivel és kezdeményezésünket támogatja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke is. Közösen megkerestük országgyűlési képviselőnket, Nagy Istvánt is. Hamarosan újabb egyeztetést tartunk a témában, amin már nemcsak polgármesterek, hanem szakértők is részt vesznek – kezdte tájékoztatását Pulai Nikoletta és hozzátette: a környékbeli községekben, így Győrzámolyon is jelentősen nőtt a házak, a lakosság, az autók száma és sokan naponta járnak be Győrbe. Elmondása szerint már 14–15 ezer ember él a térségben és ha egy koccanás történik a 1401-esen, már beáll a forgalom, ha pedig az M1-esen van baleset, az autópályáról erre terelik a járműveket.

Többfunkciós épület

Győrzámoly jelenlegi legnagyobb terve az önkormányzati konyha építése, a munkálatait már idén szeretnék elkezdeni. A régi kocsma helyén, a főút mellett kapna helyet. Étkezőjét rendezvények helyszíneként is használhatnák, például megfelelő körülmények közt tarthatnák meg báljaikat a helyiek. Az új épületben kiadó helyiségeket is kialakítanak a polgármester szerint. Arról is beszélt, hogy a konyha fölötti részen önkormányzati lakások lesznek, és az új épület és az iskola közt összeköttetést alakítanak ki. Ugyanis ott hamarosan már 250-re nő a tanulók száma, az étkezésük megoldását megkönnyítené a fejlesztés, sok idős ebéddel való ellátását innen oldanák meg és mások is szívesen rendelnek az önkormányzati konyháról fogásokat.

Kamerarendszer, kerítéscsere

Térfigyelő kamerarendszert alakítanak ki Győrzámolyon, már folyik a fejlesztés, 21 gépszemet szereltetnek fel. Emellett az óvodabővítés megoldásával foglalkoznak az önkormányzati képviselők. A nyolcadik csoportnak is megfelelő szobát kell biztosítani. A régi palából készült óvodakerítést is kicserélik idén, ehhez a Magyar Falu Program keretében kaptak támogatást.

Még ebben az évben szeretné az új polgármester azt az ígéretét teljesíteni, mely szerint akadálypályát építenek rollereseknek, kerékpárosoknak, görkorcsolyásoknak. Elmondása alapján sokan szeretnek biciklizni, korizni és a gyerekeknek lehetőségük nyílna itt a szabadidejük eltöltésére. A tervezett családi parkban pihenésre, sportolásra, szórakozásra lesz mód.

Útjavítás, vízi turizmus

Az új lakóutcákban az útalap kiépítését, javítását tartja céljának a polgármester, az újszülöttek emlékfáival is szépítené a falut, a zöldrészeket. Együttműködve a megyei horgászszövetséggel és a helyiekkel a hajók vízre bocsátását és kiemelését megkönnyítő sólyát szeretne az önkormányzat kialakítani a Duna partján. Ez a település turisztikai fejlődését is elősegítené.