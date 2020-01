Koccintani kólával is lehet

Szilveszterkor az emberek általában az óévre és az újra is pezsgővel koccintanak. A gyógyuló szenvedélybetegnek azonban végzetes lehet egyetlen korty alkoholos ital is. A Soproni Gyógyközpont szak- embere szerint ezekben a napokban fokozottabb a visszacsúszás veszélye, de lehet szerek nélkül is teljes az ünnep.

Az ünnepeket a „szerek nélkül boldogan” gondolat jegyében töltik a gyógyuló szenvedélybetegek az addiktológiai részlegen. – Az aktuális alkalom örömére személyes jókívánságokkal üdvözöljük egymást, ezenkívül szilveszterkor koccintunk is a kliensekkel, de nem alkoholos italokkal – magyarázza Csizovszki Sándor, a Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részlegének addiktológiai konzultánsa, hogyan kezelik azokat az alkalmakat, amikor különösen nagy a kísértés, hogy a gyógyulófélben lévő páciensek pohárhoz nyúljanak. Szellemi tartalmakkal, humorral és sok közösségi játékprogrammal igyekeznek kitölteni azt az űrt, amit ilyenkor a betegeik átélnek. Szükség van erre, hiszen érzelmileg labilisabbá válhatnak. Életük terápiát megelőző szakaszaiban ugyanis az ünnepek számukra leginkább a szerhasználatról szóltak. Ennek nagyon erős a vonzása és ilyenkor az átlagosnál nagyobb sóvárgást élnek át. Ezekben a napokban fokozottabb számukra a visszacsúszás veszélye.

– Ennek megelőzésére törekedve védett környezetet biztosítunk mindenkinek. Még annak is, aki egyébként a programban való előrehaladása szerint már hazamehetne. Karácsonyra eltérő időtartamra hazamentek páran a családjukhoz. Szilveszterre csak egy kliensünk mehetett volna, de most ő is inkább a védett környezetet választotta. Ezt a biztonságos környezetet azoknak a terápiát korábban sikerrel záró, szociálisan hátrányos helyzetben lévő, átmeneti szálláson lakó személyeknek is felkínáljuk, akik nemrég hagyták el részlegünket – tette hozzá a szakember. – Addiktológiai részlegünk folyamatos ellátást biztosít, a felépülési programban való munka nem szünetel az ünnepekben sem. Az előrehaladás fázisai szerinti, aktuális szellemi munkát egyénileg végzik a betegek és a csoportmunka is folyamatos. Megtartjuk a spirituális programokat, a tizenkét lépés szerinti csoportos, valamint a helyes önértékelési és mozgásterápiás foglalkozásokat.

Nagy kérdés, hogy van-e különbség a szilveszter és a szeretet ünnepe, a karácsony között, vagy a veszély ugyanúgy ott leselkedik mindkét esetben. Csizovszki Sándor azt mondja, nincs különbség, mind a két alkalom hordoz veszélyeket. A karácsony és a hozzá kapcsolódó élmények elsősorban érzelmileg okozhatnak válságot. Van, akinek az a problémája, hogy nem lehet ott szerettei körében, másoknak pedig a karácsonyhoz kötődő rossz élmények felszínre törésével kell megküzdeni. A szilveszter többnyire a bulizós, italozós állapotok emlékeit hozza felszínre. Mindegyik válság kezeléséhez megfelelő stratégiát kell választani.

A szakembertől azt is kérdeztük, a gyógyulás mely szakaszában javasolják, hogy otthon ünnepeljenek a gondozottak. – A tizenhat hetes terápia kilencedik hetétől egyénre szabottan, fokozatosan és előre tervezetten lehetőségük van a társadalomba való visszailleszkedésre. Akkor is, ha ünnep van, akkor is, ha nem. A józanságot az élet realitásai között is gyakorolniuk kell.