Kisebb tömeg reggelente az áruházakban, 9 után elcsendesedik a piac

Bő egy héttel ezelőtt jelentette be a miniszterelnök, hogy a kormány kijárási korlátozást vezet be. Annak jártunk utána, hogy mik a vásárlók és az árusok tapasztalatai.

A rendelkezés egyik eleme, hogy azok, akik betöltötték a 65. életévüket, csak 9–12 óra között vásárolhatnak. Az első napokban még tapasztalni lehetett, hogy sem az üzletek, sem a vásárlók nem voltak erre felkészülve.

Reggeli csúcs

Pénteken reggel nyolc óra és fél kilenc között azt láttuk a Lidl parkolójában, hogy egy normál munkanaphoz viszonyítva sokkal többen időzítették erre az időpontra a bevásárlást. Az ajtónál biztonsági őr felügyelte, hogy valóban csak azok menjenek be az üzletbe, akiknek ez – életkoruk alapján – engedélyezett.

– Szerintem jobb lenne, ha rövidebb lenne az idősek számára fenntartott idősáv, vagy reggel kellene korábban nyitniuk az üzleteknek. Sokan vannak, akik segítik szüleiket, nekik is bevásárolnak, emiatt pedig kevesebb a nyugdíjas az üzletben, viszont most, ebben a reggeli két órában nagy a tumultus. Célravezetőbbnek tartanám, ha reggel is és délután is három órát biztosítanának a hatvanöt évnél fiatalabbaknak – mondta el Dombóvári

Rita, aki arról is beszélt, hogy úgy látja, az árukészlettel nincs probléma.

Szeret maga választani

Egy idős asszony arról mesélt, hogy korábban is hetente két alkalommal vásárolt be, amit mindig a nyitásra időzített.

– Nehezen járok, ezért mindig korán el kell indulnom, hogy időben haza is érjek. Amióta bevezették ezt a korlátozást, még nem voltam vásárolni, most egy kicsit tartok attól, hogy már nem fogok tudni mindent megvenni. Egyedül élek, a lányom külföldre költözött, ezért segítséget sem nagyon tudok kérni, de nem is szeretnék. Azt szeretem megvenni, amit saját magam választok ki – osztotta meg velünk, miközben épp a Tescóba tartott.

A győri vásárcsarnokban kilenc óra előtt nem volt sok vásárló, amikor pedig eljött az idő, mindenkit figyelmeztettek, hogy el kell hagyni a helyet.

Nagy Tamás és felesége, Nagyné Pelsőci Edina Komáromból jöttek bevásárolni. Számukra most az okoz nehézséget, hogy mindent el kell intézniük kilenc óra előtt.

– Semmiből nincs hiány, de azt látjuk, hogy kevesebb az árus. Eddig szerdánként jöttünk, most azért időzítettük ezt péntekre, mert azt reméltük, hogy többen kínálják majd a portékáikat. De talán pont amiatt nincsenek most annyian, mert többnyire ők maguk is idős emberek – osztotta meg gondolatait lapunkkal a házaspár.

A pult túloldaláról Buzás Tiborné Kata őstermelő úgy látja, hogy a reggeli órák még túl korán vannak a fiataloknak, ők később szoktak vásárolni, az idősek viszont pont ellenkezőleg. – Kilenc óra után sokkal csendesebb a piac. Az idősek célirányosan mennek azokhoz az árusokhoz, akiktől eddig is megvették azt az egy-két dolgot, amit szeretnének. Tudják, hogy mindennap van piac és emiatt nem vásárolnak előre.

Egyelőre kevés a termelő

– Most a termelők közül még kevesen vagyunk. A tavasz beálltával kezdenek megjelenni a terményeink, és bízunk benne, hogy ahogy a kínálat növekszik, a piacra is egyre többen fognak jönni – mondta Pap Antalné, aki saját terményeit kínálta a vásárcsarnokban.