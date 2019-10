Kisalföld-kampány – Keressük a kedvenc ápolónkat: várjuk olvasóink történeteit!

Egy történettel ön is köszönetet mondhat annak a nővérnek, aki a legtöbbet adta a betegágya mellett

Egy jó szó, egy bátorító tekintet, a biztos szaktudás a legtöbbet nyújthatja akkor, amikor az ember betegként fekszik egy kórházi ágyon. Tudja, aki ilyet már átélt, s most köszönetet mondhat azoknak, akik a legnehezebb pillanatokban is segítették, ápolták.

Talán emlékeznek rá, a Kisalföld az elmúlt évben a megye kedvenc tanárát kereste, s meg is találta. Akkor három kategóriában lehetett jelölni, szavazni: tanító, felsős tanár, középiskolai tanár kategóriákban jöttek a nevezések. Az egykori és a mostani diákok/szülők köszönetnyilvánításán túl a hivatásra is felhívta a figyelmet kampányunk, most szintén ez a célunk. A nővéreken a sor.

Idén tehát a kedvenc ápolónkat keressük, de itt egyetlen kategóriában: azokat lehet nevezni, akik a betegágyak mellett dolgoznak kórházakban.

A történet a nyerő

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei kórházból lehet jelölni, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat.

A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya.

Lájkokkal szavaznak

A beérkezett történetek rövidített verziója a Kisalföld napilapban olvasható lesz, a teljes verzió ugyanakkor megtalálható lesz a kisalfold.hu-n. Ez azért is fontos, mert szavazni is itt lehet: nem kell mást tenni, csak lájkolni egy-egy történetet, ha azt szépnek, meghatónak, példaértékűnek tartják. A lájkok adják majd ki a sorrendet, s október huszadika után szakmai grémium (orvosi, szakápolói vezetők részvételével) szűkíti azoknak a körét, akik közül a végső győztes kikerül.

Mindenki győztes

De győztes lesz itt mindenki. A „Segítő kéz a rákbetegeknek” kampányunknál is kiderült, a betegek sokszor el akarták mondani, de talán nem tudták kifejezni, mennyire hálásak mindazért, amit az őket gyógyítók értük tettek. Akkor a szeretetforintjaikkal fejezték ki mindezt. Most a történetekkel lehet. Várjuk tehát a jelöléseket!

Mit tehet egy kórház?

Hogy a betegek visszajelzésein túl mit tud adni egy kórház az ott dolgozó nővéreknek, ápolóknak, arról elsőként a győri Petz-kórház vezetését kérdeztük. Fontos, tanulságos mondatok ezek.

Dr. Tamás László János főigazgató: „A mai orvoslásban nyilvánvaló, hogy a gyógyítás nem egyszemélyes feladat, s így az ápolás, az ápolók szerepe is felértékelődött. A gyógyításért, s egy beteg gyógyulásáért rendkívül sokat tud tenni az a nővér, aki a nap huszonnégy órájában a beteg mellett van. Ez a kampány az ő helyzetükre is fel tudja hívni a figyelmet.

Csordás Adrienn ápolási igazgató: „Ápolót találni, erre a pályára irányítani régen sem volt könnyű, most nagyon nehéz. A hivatást vonzóvá tenni élő példákkal lehet, olyan nővérsorsokkal, akik évtizedek óta a betegágyak mellett ápolnak és gyógyítanak. Akik emberségből is példát mutatnak. Sok ilyen kollégánk van a kórházunkban is, néhányukat e kampány során – ha jelölik őket egykori betegeik – remélhetőleg megismerhetik.”

Valami jót tettem

Prof. Oláh Attila orvos igazgató, a sebészet osztályvezető főorvosa: „Sebész vagyok, s pontosan tudom, hogy a legbravúrosabb műtéti teljesítmény sem ér semmit, ha nincs mellette – s nem mögötte – az ápolói háttér. Az egészségügyben van hierarchia, kell is, hogy legyen, de a gyógyítás kulcsai azok a tapasztalt kollégák, akik kiegészítik, segítik az orvos munkáját. A tíz-húsz-harminc év tapasztalatával bíró nővérek értékét felbecsülni nagyon nehéz, megbecsülni viszont annál jobban kellene.”

Dr. Skaliczky Zoltán általános főigazgató-helyettes, az idegsebészet osztályvezető főorvosa: „Jelen pillanatban négyszáz orvosra nyolcszáz ápoló jut, ami nagyon kevés. Sokkal jobban meg kellene becsülni a nővéreket rendszerszinten. Egy intézmény ezért annyit tehet, hogy a mikrokörnyezetében, tehát az osztályokon olyan légkört, környezetet biztosít, amelyben jó létezni, jó dolgozni, jó gyógyítani. Ez a szakma – az orvosihoz hasonlóan – azt adhatja a hivatást választónak, hogy mindennap, még ha fáradt is, úgy térhet haza, hogy ma jót tettem, segítettem, fájdalmat csillapítottam.”

A kampányhoz cikksorozat is kapcsolódik, amely a nővéri hivatás jelenét, helyzetét, az abban dolgozókat szeretné bemutatni. Innen folytatjuk.