Kisalföld Év Embere 2019: díjaztuk a hétköznapok hőseit – fotók

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kisalföld már hetedik éve díjazza a hétköznapok hőseit. Az Észak-Dunántúl öt, a mindennapokban példát mutató kiválóságának adtuk át az Év Embere kitüntetést.

Mellrák ellen küzdő egyetemi oktató és kampányt indító orvos, közösséget formáló bősárkányi édesanya, életmentő kéményseprő, Norvégiából jótékony céllal hazakajakozó férfi. Név szerint Pásztor Enikő a soproni, dr. Drozgyik András a győri, Németh Fáni a rábaközi, Motil László a komáromi, Varga Richárd a mosonmagyaróvári régióból – ők öten lettek az év emberei 2019-ben. Szerkesztőségünk 2013 óta díjazza a hétköznapok hőseit, követendő példaként állítva bátorságukat, kitartásukat, emberségüket vagy éppen segítőkészségüket mindannyiunk elé.

Idén is családias hangulatú vacsorán adtuk át a Kisalföld Év Embere 2019 elismeréseket. „Ez az est arról szól, hogy legyünk emberek, maradjunk emberségesek és találjunk utat egymáshoz” – mondta köszöntőjében Werner Krisztina, lapunk megbízott főszerkesztője.

Küldetést kapott

A rákkal küldetést is kapott Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatója. Előadásokon számol be és könyvet is ír arról, hogyan küzdött meg a súlyos betegséggel. Minél több embernek el akarja mondani, mi történt a rákban elhunyt édes­anyjával és vele. Egyrészt, hogy másnak könnyebb legyen az út, másrészt, mert ezzel a betegséggel kapcsolatban még mindig sok a tévinformáció.

Enikő esete azért is különleges, mert a betegséggel nem zárkózott magába, a közösségi oldalon is nyilvánvalóvá tette harcát. Amikor a kemoterápia miatt kihullott a haja, turbánt kötött és úgy ment előadást tartani. Mindvégig azt üzente szeretteinek és ismerőseinek, hogy le fogja győzni a kórt. Mindeközben pedig az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán december 12-én megvédte doktori disszertációját. Hat éve készült a nagy napra, hogy – a lánya szavaival élve – Dr. Anyu lehessen.

– Előadás-sorozatot tervezek, bejárnám az ország sok pontját, hogy lehetőleg minél többen tudjanak erről a témáról. Beszéljünk arról, ami tabu, talán ezzel is segíthetek. A témáról könyvet is írtam, amely februárban fog megjelenni. A címe beszédes: Anyja lánya – áldás vagy pokol – mondta Pásztor Enikő.

Cél a száz százalék

Dr. Drozgyik András idén tavasszal azzal kereste meg lapunkat, hogy hívjuk fel a figyelmet az emlőrák elleni prevenciós szűrések fontosságára. A győri Petz-kórház sebésze azt tapasztalta, hogy páciensei közül többek gyógyulási esélyei sokkal jobbak lettek volna, ha részt vettek volna az ingyenes mellrákszűréseken. Hangsúlyozta, hogy korai diagnózis és megfelelő kezelés mellett több mint 85 százaléknyi esély van arra, hogy a páciens öt év múlva is életben legyen. Hogy sokan ne dobják el az esélyüket a gyógyulásra, a győri sebész szakmai segítsége, szűnni nem akaró lelkesedése mellett a Kisalföld minikampányt hívott életre. Ennek része volt az az „aranylabda”, amellyel a Győri Audi-ETO KC idén megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét és az összes zöld-fehér játékos aláírt. A BL-ereklye több mint 1 millió forintért kelt el liciten. A befolyt összeg az emlőrákkal küzdő győri páciensek gyógyulását szolgálja.

– Ez közös érdem, én egész életemben mindig a jó emberekbe botlottam. A kollégák mondták, hogy már van érezhető eredménye a kampánynak, egyre többen járnak szűrésre. A Kisalföld cikksorozata szerintem meggyőzte a nőket, hogy nem az emlőráktól kell félni, hanem attól, hogy mi történik, ha nem mennek el szűrésre. A cél, hogy mindenki eljusson szűrésre – mondta dr. Drozgyik András.

Kifogyhatatlan energia

Közösségformáló és közösségépítő szerepe miatt idén Németh Fáni érdemelte ki a Rábaközben az Év Embere díjat. Bősárkányban él családjával, a helyi önkormányzat közművelődési referense. Fáni, az országosan is nagy visszhangot kapott, 2018-ban a bősárkányi falunapon bemutatott apa-lánya tánc megálmodója idén újabb nagy dobással készült. Augusztus 20-án helyi és környékbeli szereplőkkel adták elő az István, a király rockoperát. Remek színészi alakítást nyújtottak a szereplők a színültig telt piactéren. Számos újító, hagyományteremtő kezdeményezése volt az elmúlt időben. A kézművesek világnapján összehozta az ügyes kezű bősárkányiakat, akik bemutathatták saját kezűleg készített alkotásaikat. Színházlátogatásokat, családi programokat szervez, de sok nézőt vonzott az önálló estje, melyen zenekarával Koncz Zsuzsa dalaival állt színpadra. Az ötletei önmagában mit sem érnének, ha nem egy ilyen lelkes, tettre kész helyi közösség állna mellette.

– Sokan kérdezik, honnét van mindenre energiám. A háttér, a család rengeteget számít. Persze van, hogy olykor fárasztó a szervezés, de amikor ott állnak a színpadon a hozzám közel állók és látom az arcukat, akkor úgy gondolom, hogy mindent megért – mondta Németh Fáni.

Vérében a segítés

Motil László Komárom-Esztergom megyei kéményseprő már háromszor mentett életet. Az első kettő nem kapott nagyobb figyelmet, holott két férfi is neki köszönheti, hogy megmenekült a fagyhaláltól, viszont nagy sajtónyilvánosság övezte szeptember 18-i cselekedetét. Akkor Nagyigmándon ellenőrizte a kéményeket. A Kurta sor 22. szám elé érve látta, hogy a kiskapuhoz igyekvő hölgy az összeesés határán áll. Egy percig sem gondolkodott, átugrotta a kerítést és megakadályozta, hogy az idős néni a földre essen. Bevitte a házba, ahol vízzel és borogatással magához térítette, így a hölgy már el tudta mondani, hol található az életmentő gyógyszere.

Hőstette nem maradt titokban, lépten-nyomon megállították a nagyigmándiak, hogy gratuláljanak neki. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága Hősies Helytállásért elismeréssel tüntette ki, a Kisalföld szerkesztősége pedig úgy döntött, hogy Komárom-Esztergomban Motil Lászlót illeti meg az Év Embere díj.

– Nem a díjakért csinálja az ember, hanem azért, mert emberek vagyunk. Mindenkinek így kellene viselkednie. Én nem szoktam gondolkodni, ha látom, hogy szükség van rám – mondta Motil László.

Átevezte a fél világot

Varga Richárd idén májusban embert próbáló feladatra vállalkozott. Úgy döntött, hogy a norvégiai Ramberg-strandon vízre teszi kajakját, s egészen otthonáig, Dunakilitiig evez. 139 napot töltött tengeren, folyón, s több mint ötezer kilométert lapátolt. Útja nemes célt szolgált: gyűjtést szervezett a Bátor Tábor beteg gyermekei­nek. Több százezer jótékony forintot utaltak ismerősök, ismeretlenek. Ők mindannyian hittek abban, hogy Richárd ezzel az őrültségnek tűnő projekttel tud segíteni a bátraknak.

Jobb napokon kempingekben éjszakázott Richárd, ám nagyrészt sátorban, a parton hajtotta álomra a fejét. Amikor megérkezett 139 nap után Dunakilitire, több százan várták. Kíváncsiak voltak arra, hogy ki is valójában az a fickó, aki leevezett ötezer kilométert. Ő nem volt más, mint Varga Richárd, aki a mosonmagyaróvári térségben az év embere lett.

– Néha könnyebb az élet az óceánon, mint a szárazföldön. Jó érzés volt, hogy megtudtam magamról, kibírok szinte mindent. Édesanyámnak nehezebb volt, ő aggódott, úszni sem tud, a víztől is fél. Arra gondoltam, ha ezt az utat meg tudom csinálni, arra sokan felkapják a fejüket, ezt a figyelmet pedig érdemes lenne valamilyen jótékony célra fordítani – mondta Varga Richárd.