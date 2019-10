Kinyílik a világ Balázsnak

Biztonságosan és kényelmesen tud már közlekedni a lébényi izomsorvadásos fiatalember.

Wurczinger Balázs javára szerveztek a nyár folyamán szeretetnapot a lébényi sportpályán. A HOG Four Rivers Chapter Hungary motoros baráti kör kezdeményezéséhez több száz önkéntes jóakaró csatlakozott. A családnak az édesapa munkatársai is gyűjtöttek. Akkor összesen 2,3 millió forint jött össze Balázs álmára. A napokban jelezte szerkesztőségünknek az édesanya, Wurczinger Veronika, hogy meg is érkezett a kocsi, mellyel új világ nyílhat ki számukra.

Balázs csillogó szemekkel fogad és anyukája is nagyon boldog, amikor lébényi otthonukba látogatunk. A házuk előtt áll a padlizsánlila Volkswagen Caddy. A fiatalember azonnal be is mutatja, hogy milyen könnyedén be tud szállni az új járgányba.

– Eddig csak úgy tudtunk Balázzsal autóba szállni, hogy haza kellett várnunk a férjemet a munkából és ketten beemeltük az autóba. Most sokkal önállóbbak lehetünk. A fiam kerekesszékkel maga is be tud állni a Caddybe, melyet speciálisan mozgássérültek számára alakítottak ki – magyarázza az édesanya, aki az autóvásárlás történetébe is beavat.

A család a gyűjtést követően keresni kezdte a megfelelő autót, ám az itthon kínált példányoknak vagy a kivitelezése nem felelt meg, vagy a költségvetésbe nem fért volna bele. Augusztusban Balázs meghívást kapott egy megyei gépipari cégcsoport győri gyárába, ahol megismerhette a gyártási folyamatot. A gyárlátogatás nemcsak a fiatalember számára volt nagy hatással, hanem a cég munkatársaira is. Ezért felajánlották, segítenek neki megszerezni a megfelelő autót. A gyárilag átalakított Volkswagenre többhétnyi keresés után Lipcsében találtak rá és rögtön megkezdték a hazaszállítás szervezését.

A vállalkozás munkatársai szinte egy emberként mozdultak meg az akció sikeréért. Az autó keresésén túl az eladóval való egyeztetésen át a jármű hazaszállításáig, majd esztétikai felkészítéséig tucatnyian járultak hozzá. A társaság az autó vételárát is kiegészítette, sőt, a forgalomba helyezés költségeit is átvállalta (ebben az illetékes hatóságok is segítségükre voltak, hogy az ügyintézés gördülékenyebben haladjon).

Az első nagy út Budapestre vezetett, a szükséges éves kontrollra.

– Most már mindent látok, és nagyon kényelmesen és biztonságosan közlekedhetek. Eddig szinte csak fekvő helyzetben tudtam utazni, és mindig kérdezgetnem kellett, milyen márkájú buszok haladnak mellettünk – osztja meg örömét Balázs, aki sorolja is, hová szeretne még eljutni. Szolnokra, illetve a székesfehérvári belváros is érdekli, de Ausztriában is szívesen kalandozna. Ezenkívül szintén terv egy brnói kirándulás.

Wurczingerék ezúton is köszönik a sok száz jótevőnek, hogy ez az álom megvalósulhatott.