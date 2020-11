Kígyó tekereg a Mária-oszlopon Csornán

Ilyen volt rovatunkban egy-egy település közismert helyszínét, köztéri alkotását, épületét mutatjuk be régi és mostani állapotában. Ma a csornai, Bartók Béla úti Mária-oszlopot.

Csornán a Bartók Béla út és a Honvéd utca kereszteződésében áll a város egyik legrégebbi köztéri alkotása, egy Mária-oszlop. A rajta olvasható véset szerint 1757-ben állíttatta H. G. Hogy kit takar a monogram, nem tudni ma már. A településen az a hagyomány tartja magát, hogy a Maráczi Horváth család ősét, Horváth Gábort jelöli a két betű. A família ma élő tagja, Horváth Róbert amatőr szobrász azonban nem biztos ebben. A Kisalföldnek is elmondta, mit hallott gyerekkorában édesapjától és nagybátyjától a szoborról.

– Azt mesélték édesapámék, hogy egy parasztember hazafelé tartott a határból, amikor egy kígyó útját állta. Háromszor is elé fordult, nem engedte tovább, erre az ember a rábaközi Boldogasszonyhoz imádkozott és tőle kért segítséget. Imádsága meghallgatásra talált és a kígyó odébbállt. Ennek emlékére állíttatta az oszlopot. Úgy tartották, hogy ősünk volt ez a parasztgazda, de későbbi kutatásaim szerint a Maráczi Horváth család ekkor még nem Csornán élt, később költöztek ide, a prépostsági majorba. Ez tehát legenda, de nagyon szép és örülök neki, hogy így fennmaradt a történet – foglalta össze a családi történetet Horváth Róbert.

Az oszlop tetején tehát Mária látható, karján a gyermek Jézussal. Egy földgömbön állnak, amire egy kígyó tekeredik. Az alkotást a Képeken őrzött Rábaköz közösségi oldalon Aszt Ágnes, a Csornai Múzeum munkatársa elemezte. Mint írja, a kígyós történet kedves helyi hagyomány, de van tudományos, ikonográfiai magyarázat. A XVIII. század barokk Mária-ábrázolásaiban a Napba öltözött asszony a domináns. Már a Teremtés könyvében megjelenik a gonoszt és a bűnt a gyermekével legyőző asszony, ami a keresztényeknél Mária előképeként nyer értelmezést. Ezért a Gyermeket kezében tartó Istenanya a földgolyón áll, eltaposva annak minden gonoszságát, vagyis az azt szimbolizáló kígyót. „A XVIII. század a Patrona-ábrázolások virágkora is, ezt láthatjuk a csornai szobron. Mária is, a Gyermek is megkoronázott. Bár nem egy az egyben formázza a Szent Koronát, hiszen szakralitása miatt pontos ábrázolása tiltott volt, mégis egyértelműen utal arra. Szintén a Szent István-i felajánlást kiteljesítő Patrona Hungariae-eszmény megjelenítése az országalma vagy más esetekben a jogar ábrázolása. A kígyós történet ettől még helyi hagyományként élhet” – fogalmazott a régész-muzeológus.

A Mária-oszlop eléggé megviselt állapotban van. Az alakok is sérültek, illetve az oszlopon is látszik, hogy valamikor derékba tört és talán egy megerősítéssel állították fel újra.